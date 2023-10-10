Групповое изнасилование: 4 парней изнасиловали 14-летнюю девочку в Туркестанского области

Шокирующий инцидент произошел в Туркестанской области. 15-летняя жительница Толебийского района стала жертвой группового изнасилования. Пострадавшая и ее мама решились на откровенное интервью, передает OTYRAR.

Насиловали, били, а происходящий кошмар снимали на камеру. Несовершеннолетняя жительница Толебийского района с комом в горле восстанавливает хронологию того злополучного дня. По словам 14-летней девочки, над ней надругались несколько парней. Жестокий инцидент произошел в селе Казахстан в сентябре этого года. Школьница рассказывает, что общие знакомые обманом отвезли её в сторону реки Каскасу. На улице четверо парней раздели Алуа, а после изнасиловали. И это был не первый случай надругательства.

«Мы с Ринатом познакомились 19 августа. В тот день я пошла чинить телефон, там мы и познакомились. Он был тогда с другом Алибеком. Они стали ко мне приставать, но я не обратила на них внимания. Ремонт моего телефона затянулся и мне пришлось поехать к ним домой. Там, Ринат начал приставать ко мне. Потом силой завел меня в комнату и изнасиловал. Я начала плакать, они вызвали такси и отправили меня домой. А 16-го сентября мне ночью позвонила моя подруга и попросила помочь с уроками. Я вышла из дома, моя подруга стояла еще с одной девочкой, и они меня силой посадили в машину, за рулем которой был Ринат и в машине еще несколько парней было. Я опять начала плакать. Потом они поехали в сторону Каскасу и по очереди меня изнасиловали возле реки. Те двое девочек, снимали это на камеру и смеялись надо мной»,- рассказывает Алуа (имя изменено) жертва группового изнасилования.

После группового изнасилования, по словам жертвы, ее привезли в Шымкент и закрыли в частном доме на два дня. Родные несовершеннолетней подали в розыск.

«Мы искали мою дочь всем селом два дня. После безуспешных поисков, написали заявление в полицию. 19-го сентября ее нашли на шымкентском Арбате полицейские и наш сосед. Дочь рассказала им, что ее изнасиловали и держали взаперти все эти дни. Потом ближе к ночи дочку вернули домой правоохранители. Тогда же я и узнала об изнасиловании. У меня поднялось давление и я упала в обморок. Потом я написала заявление об изнасиловании. Нас допросили, дочке провели экспертизу, гинекологи осмотрели ее. Однако, все участники инцидента до сих пор на свободе, никто не арестован. С тех пор дочь не ходит в школу, боится, что все знают об этом и будут издеваться над ней»,- поделилась Салтанат (имя изменено) мать жертвы группового изнасилования.

Сама рассказать родным о шокирующем преступлении несовершеннолетняя не смогла. По словам матери девочки, обвиняемые в преступлении угрожали выложить в сеть интимное видео. После жуткого инцидента, родные одного из насильников приходили в дом к родителям, пытались засватать школьницу. Пострадавшая сторона категорически против такого союза.

Они отказываются и от моральной, и материальной компенсации. Родные школьницы требуют, чтобы следствию удалось довести дело до суда и всех участников группового изнасилования судили по всей строгости закона. В полиции инцидент пока не прокомментировали.