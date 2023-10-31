Золотистый стафилококк, грибки и дрожжи обнаружили в трубках кальяна

О вредном воздействии кальяна на организм человека рассказала руководитель СЭБД.

Целью многих поднимаемых вопросов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения является защита организма человека и среды обитания от вредного воздействия окружающей среды.

Сегодня мы хотим затронуть тему использования кальяна, который в большинстве случаев начинается с любопытства, а затем приводит к зависимости.

Кальян – устройство для употребления табака, предлагаемое потребителям в заведениях общественного питания: кафе, барах, ресторанах. По данным лабораторных исследований в гигиенических смывах, взятых из трубок кальяна, выявлены кишечные и синегнойные палочки, золотистый стафилококк, дрожжи и грибки.

Поскольку курение традиционно является групповым процессом, совместное использование курительного мундштука несколькими пользователями может привести к распространению и увеличению риска заражения серьезными инфекционными заболеваниями, такими как гепатит, герпес, туберкулез и т. д.

Употребление кальяна более длительный процесс, чем просто курение, при курении кальяна вы вдыхаете объем дыма значительно больше.

Для некурящих общение с заядлыми курильщиками так же плохо, как и общение с курильщиками кальяна. При этом, не только канцерогенные вещества, но и продукты сгорания угля, которые являются горючим веществом кальяна, оказывают негативное влияние на здоровье.

Научно доказано, что как и табак, дым кальяна содержит большое количество угарного газа, солей тяжелых металлов, бериллия, хрома, кобальта, котонина, никеля и канцерогенных химических соединений.

Врачи приравняли употребление одной порции кальяна к пачке выкуренных сигарет. В легкие вместе с кальяном поступают опасные вредные вещества, такие как никотин, который содержит бензапирен, вызывающий рак легких, мутации ДНК и наследственной передаче поглощенных опасных канцерогенных веществ, поэтому призываем всех вести здоровый образ жизни!