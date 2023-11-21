Дефицит хранилищ взвинчивает цены на овощи и фрукты в Шымкенте

На юге Казахстана не хватает современных хранилищ для овощей и фруктов, передает OTYRAR ссылкой на Хабар 24.

Не все аграрии готовы инвестировать в такие дорогие проекты. Проблема особенно остро ощущается в период межсезонья, когда есть риски скачка цен. Например, в Шымкенте есть, где хранить только 38 % собранного урожая.

Этот год для агрария Каната Тулепова оказался неурожайным. Расходы превысили доходы. А всему виной, говорит мужчина, весенние заморозки, которые «загубили» урожай.

Канат Тулепов, аграрий:

«В этом году неурожайный год получился не только у меня, у всех. Ранней весной мороз ударил. Летом жарко стало, ветер повлиял на капусту. Я сажаю белокочанную капусту и пекинскую капусту сажаю, 2 сорта у меня».

У агрария также есть поля с пшеницей и люцерной. То, что удалось собрать, сейчас он старается быстрее продать до морозов. Ведь хранить урожай негде. Пока позволяет погода, оставляет его под навесом дома. Строить хранилище – дело затратное. Как сохранить урожай – задача, которую пытаются решить сейчас многие аграрии.

Абдуахат Ирсимбетов, предприниматель:

«Многие ко мне обращаются и просят, чтобы хранил их. У меня овощехранилище на 1200 тонн. Но в данный момент я не могу, потому что свою продукцию я держу там, фрукты и овощи. Поэтому необходимо, я думаю, увеличить в Шымкенте, Туркестанской области овощехранилища».

Современные хранилища для овощей и фруктов – необходимость, говорят специалисты. Это продовольственная безопасность. Ещё есть риски скачка цен в межсезонье. В Шымкенте, например, социально значимые продукты закупают напрямую у сельхозтоваропроизводителей. И если поставщики вырастили урожай на севере страны, то там он и хранится. Так как в мегаполисе дефицит складов.

Абунасыр Джанбатыров, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента:

«С северных областей привозится, хранятся там, на местах, в хранилищах, провозится по мере необходимости. Бывает в межсезонье, исходя из разных ситуаций, бывают риски скачка цен. Чтобы предотвратить такой момент, мы хотим реализовать такие проекты, чтобы в межсезонье мы полностью себя обеспечивали своими овощехранилищами».

Сейчас в Шымкенте заканчивают строительство двух крупных хранилищ. На очереди еще 12. Подобные инвестпроекты имеют хороший потенциал, уверены в акимате. И государство гарантирует по ним бюджетную поддержку. Раньше субсидии за строительство покрывали 25% затрат. Теперь решено увеличить эту помощь в 2 раза.

Алибек Плалов, заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области:

У нас в регионе есть 27 овощехранилищ, плодоовощных складов общей вместимостью 81 тысяча тонн. Утвержден комплексный план Министерством сельского хозяйства. До 2025 года дополнительно построим современные склады на 92 тысячи тонн.

Новые хранилища должны минимизировать риски, которых в сельском хозяйстве и так много. Ведь урожай постоянно испытывает на прочность погода. Массовый сбор урожая на юге страны, к слову, уже завершён. И если плодовые растения не оправдали ожиданий, то с овощами ситуация лучше. Их собрали больше, чем планировали. Однако ни та, ни другая ситуации, по словам специалистов, не должны сильно отразиться на ценообразовании, по крайней мере, сейчас.