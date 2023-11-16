Собирали ноги по кусочкам: в Шымкенте школьника сбил водитель mercedes

В Шымкенте 8-летнего мальчика сбила машина. Уже неделю ребенок находится в больнице, передает OTYRAR.

Почти неделю мать 8-летнего Алимхана не отходит от сына ни на шаг. В тот злополучный день, он как обычно к 7 вечера, возвращался с сестрой со спортивной секции. Но не дошел. Прямо на пешеходном переходе, на проспекте Кунаева, мальчика сбила машина. С тяжелыми травмами его отвезли на скорой в больницу.

Гаухар Таирова, мать пострадавшего ребенка:

«Виновников не было два дня. Говорят их не пускали, правильно, врачи ведь не пускают. Но, я думаю они должны были как-то со мной связаться. Они говорят, что приходили, но я их просто не видела. Это я уже на пятый день узнаю, что они были внизу, узнавали у врачей как дела у моего сына.

-А во время аварии как, он уехал?

-Нет, он не уехал, стоял и ждал со мной скорую помощь. Но он вел себя немножко не правильно. Я сейчас понимаю, он был в шоковом состоянии, парень молодой очень, в таком же состоянии и я была, из-за этого мне пришлось выйти в Instagram».

Создать общественный резонанс, говорит мать пострадавшего, удалось только после обращения в социальных сетях.

Гаухар Таирова, мать пострадавшего ребенка:

«На пятый день я уже сама стала выходить в Instagram, как вы видели и просить у общества поддержки и чтобы меня услышали. Потом на меня вышли полицейские, тут же приняли мое заявление и сказали, что помогут решить все проблемы связанные с ДТП».

Школьник провел в реанимации два дня. После медикам пришлось экстренно прооперировать школьника, после полученных многочисленных травм.

Дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Заключён ли водитель под стражу или ждет окончания расследования дома, остаётся только догадываться. В полиции ссылаются на пресловутую тайну следствия.

Родители ребенка в свою очередь не пытаются посадить виновника аварии за решетку. Они просят возместить материальный ущерб, после выписки из больницы школьнику понадобится длительная реабилитация.