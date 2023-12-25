Исцеление от десятков болезней: Лечебная вода»Көктөбе Ана Бұлақ»в Шымкенте

Целебную воду с гор Казыгурта теперь можно найти и в Шымкенте.

Она помогает при различных хронических заболеваниях, лечении сахарного диабета, артериального давления и бессонницы. Представители компании, занимающиеся поставкой лечебной воды в Шымкент, говорят: за год они получили не мало благодарности от людей, поправивших свое здоровье.

Через два месяца регулярного употребления лечебной воды «Коктобе Ана Булак», у 40-летней Лауры Курбанбаевой улучшилось самочувствие. Снизился уровень сахара в крови, женщина похудела на 5 килограммов, желчь стала разжижаться, улучшилось пищеварение. Мать пятерых детей работает недалеко от магазина по продаже целебной воды. После положительных отзывов знакомых, стала постоянным покупателем и не пожалела.

Лаура Курбанбаева, жительница г. Шымкента:

«Сдала анализы в сентябре. Сахар высокий был. Были проблемы с желудком. Я начала пить воду Коктобе Ана Булак. Через два дня очистился кишечник. Я почувствовала облегчение. Два месяца пила, и вчера сдала анализы на диабет. Сахар снизился, стул нормализовался, организм работает исправно».

Если вас беспокоят хронические заболевания желудка, печени, почек, возникли проблемы с желчевыводящими и мочевыводящими путями, вода «Коктобе Ана Булак» – действенный помощник после предписания врача. Лечебную воду с гор Казыгурта назначают как детям, так и взрослым.

Ерден Абдигаппар,официальный представитель компании «Көктөбе ана бұлақ»:

«За год мы смогли помочь тысячам людей, ищущих исцеления от недугов. Мы рассказали о том, что можно лечить естественным путем. Многие хронические заболевания лечат водой. Помогает поддерживать сахар в норме и давление. Люди благодарны, они употребляют целебную воду вместо стольких препаратов. Многие избавились от бессонницы».

Воду «Коктобе Ана Булак» представители компании поставляют в десятки городов Казахстана: Актау, Атырау, Кызылорду, Семей. В Шымкенте лечебную воду можно приобрести в магазинах, расположенных по улицам Казыбек би, возле Верхнего рынка и Бекжан Базара. Ответы на интересующие вопросы можно получить, позвонив по номерам: +7 705 456 12 14, +7 747 479 09 35.

Лицензия №050000 от 13.10.2021 г выдана АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»