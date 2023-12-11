Как «Солнечная» чемпионка из Шымкента покоряет мир

Герои рядом. Эта история могла бы не попасть на главные страницы СМИ, но журналисты нашего издания, решили об этом рассказать.

Даяна Сапарбаева из Шымкента ей 23 года. Девушка родилась с синдромом Дауна, но, несмотря на свою болезнь, она уже много лет занимается спортом, и даже стала двукратной чемпионкой мира по пара каратэ. В копилке Даяны десятки золотых медалей с разных международных соревнований.

Показатели у Даяны высокие. За 8 лет тренировок девушка стала двукратной чемпионкой мира по пара каратэ. На последних соревнованиях забрала главную медаль.

«Я люблю каратэ, я стала чемпионкой и являюсь мастером спорта. Мне очень нравится заниматься спортом», — говорит Даяна Сапарбаева спортсменка.

Тренер рассказывает, когда родители привели девочку в зал, она передвигалась с трудом, во время тренировок противилась, результатов не было. Но Гульнара Тулегенова решила возить ее просто на чемпионаты, чтобы дать мотивацию. Спустя время солнечная девочка стала лучше в мире.

«Раньше она не участвовала в соревнованиях, так как успеха добиться с такими детьми очень сложно, но она ездила с нами и мы считали ее нашим талисманом. Недавно проходил чемпионат мира по пара каратэ, там наша Даяна заняла первое место. Я считаю, это большой успех, так как там принимали участие спортсмены из 9 стран мира», — говорит Гульнара Тулегенова, тренер.

У Даяны плотный график, 4 тренировки в неделю, специальное обучение и рисование. Девочка оказалась талантлива не только в спорте, но и в рисовании, ее работы уже отправили на несколько международных конкурсов. Она рисует то, что видит солнечный человек.