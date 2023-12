Казахстанский дизайнер Айнур Турисбек представила шоу-коллекцию Stage fashion musical LÚNAsezim

«За пределами представлений о правильных и неправильных действиях есть поле. — я встречу тебя там». Джалаладдин Руми.

В этих словах великого Руми, средневекового, но совершенно современного поэта – суть новой коллекции дизайнера Айнур Турисбек. Нет правильного и неправильного, есть ты и твое отношение к этому. Есть твое чувство – и это слово вынесено в название коллекции: LÚNAsezim*.

Не стоит пытаться буквально перевести это простое и сложное словосочетание, и потом это момент индивидуальности художника и творения. Лучше сосредоточиться на смыслах. LÚNA – потому что Луна отвечает за внутреннее состояние человека, его баланс и достижимую гармонию. Sezim – потому что новое творение Айнур Турисбек, оно о чувствах.

«Люди связываются с эмоциями, но чтобы проживать чувства, надо пройти процесс, — говорит дизайнер. – Это отрицание, агрессия, торги, депрессия, принятие. Это процесс – от эмоций к чувствам. Это путь».

Этот процесс получил свое отражение не только в традиционном показе, а в stage fashion-мюзикле, где «под флагом» моды, креативный продюсер бренда Туомас Лайтинен, объединились три составляющих – театр, режиссер Виталий Куприянов, музыка, композитор Эльдар-Q и балет; где хедлайнеры: Зарина Алтынбаева, Санжар Мади, Aselia, актеры, музыканты и модели, стилист Айзат Сарсембаев в 27 образах от Айнур Турисбек расскажут ее историю – как всегда. И, как всегда, дизайнер и ее команда будут очень рады тем, кто эту историю с ними разделит.

Изумрудный цвет и лунный диапазон – флагман канвы повествования коллекции о Чувствах. За Чувствами – Личность.

LÚNAsezim – это нежная лунная роспись на авторских тканях, это изумрудная линия, это необычные стилевые решения, и в каждом образе — процесс, стремящийся вглубь, за пределы сознания, — таков замысел художника.

Цвета коллекции: серый и изумрудный. На Луне, ночном светиле, что мы привычно ассоциируем с серым цветом, есть зеленый камень оливин – почти изумрудного оттенка. Материалы коллекции: эксклюзивные, личного производства. Принт бренда, сукно, привычная для дизайнера кожа. В них снова код Номада, характерный для всего творчества Айнур Турисбек: не громкий и навязчивый крик о номадизме, а нативный шепот, когда через ткани, крой и настроение передаются и ощущаются свобода и самодостаточность, когда все элементы коллекции настойчиво шепчут о номадах.

Показ коллекции Айнур Турисбек интегрируется в Форум креативных индустрий Центральной Азии. Общая диалоговая площадка ССА-2023 объединит более 100 спикеров – экспертов и международных представителей креативного сообщества всего Центрально-Азиатского региона. Спикеры, гости и участники Форума обсудят основные тенденции и перспективные пути развития креативных индустрий.

О том, почему это важно – для Казахстана, Центральной Азии, всего мира – сказал в своем послании президент страны Касым-Жомарт Токаев:

«В современном мире именно «креативное производство», основанное на творческом потенциале и интеллектуальном капитале граждан, служит источником развития по-настоящему инклюзивной экономики. Более того, креативная экономика становится движущей силой развития крупных городов, притягивающих талантливых, творческих людей».

Завод дизайнерского мышления ZAÝYT [AINUR TURISBEK] the hub for design thinking, CEO Ахат Сабидулла – часть креативной индустрии Казахстана и часть новой истории. «Мы этого хотим и мы в это верим», — говорит Айнур Турисбек.

Равно как и в то, что казахстанская креативная индустрия очень скоро станет частью мирового креативного сообщества. Неслучайно генеральный партнер дизайнера в проекте LÚNAsezim – это известный международный бренд, глобальная компания по развитию гостиничного бизнеса Pulse Hotels & Resorts с отелем Kandima Maldives 5*. Pulse Hotels & Resorts справедливо называют себя «создателями необыкновенного опыта»: их отели и курорты восхищают и вдохновляют, как произведения искусства. «Потому что любой бизнес есть креатив, есть искусство, есть арт – в этом я согласен с Айнур», — говорит Нирадж Сет (Neeraj Seth), Cluster Director Public Relations, Pulse Hotels & Resorts, Maldives.

Отель Kandima Maldives 5* рушит стереотипы о пляжном отдыхе и меняет правила игры: это по-настоящему креативное пространство со стильными студиями и виллами на потрясающем Даалу Атолл дарит гостям не только отдых, но и новые идеи и мысли, а иногда – и новый образ жизни.

* Сезім – «чувство» на казахском языке

Stage fashion musical LÚNAsezim поддержали:

1. CCA — 2023 — Форум креативных индустрий Центральной Азии;

2. Акимат города Алматы;

3. Kandima Maldives — Генеральный партнёр Стильный и динамичный курортный Отель, расположенный в атолле Даалу, Мальдивы.

4. Harper’s BAZAAR — Генеральный информационный партнёр – старейший журнал о моде, впервые опубликованный в Америке в 1867 году.

5. Creativecity.kz — Генеральный visual партнёр один из крупнейших операторов наружной — рекламы города Алматы.

6. OTYRAR.kz — Генеральный network edition партнёр;

7. ZAÝYT [AINUR TURISBEK] the hub for design thinking — Завод дизайнерского мышления;

8. Skin Secret — дермато-косметология. Секреты вашей молодости и красоты.

9. LOFT beauty concept- больше, чем салон красоты: топовые мастера города, полный спектр бьюти-услуг, превосходный уровень сервиса;

10. Armat Jewelry House — ювелирный дом с богатой историей, высочайшими стандартами качества и особенным дизайнерским почерком, наряду с уникальными ювелирными изделиями представил коллаборацию ARMAT X Ainur Turisbek “The AIM”. Золотой нитью сквозь бесценный опыт поколений Armat создает ювелирные украшения, которые становятся семейным наследием.

11. Almaty Creative — Центр развития креативных индустрий;

12. Woman in Business — Совет при Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен».

13. Oina — Art Studio by Sanjar Madi;

14. Event catering — лидер событийного кейтеринга, поддерживает концептуальную атмосферу события, формирует культуру и стандарты кейтеринга;

15. KASSENGALY — handmade Ателье по изготовлению обуви и аксессуаров из натуральной кожи;

16. Ассоциация QazElles — Сообщество деловых женщин во Франции при поддержке Посольства Республики Казахстан во Франции. Цель : Продвижение Казахстана в Европе и в первую очередь во Франции в сфере культуры, экономике, образования и

экологии через женскую инициативу;

17. Казахский Национальный театр оперы и балета им. Абая

Команда stage fashion musical LÚNAsezim:

— Айнур Турисбек — доктор юридических наук, дизайнер, продюсер;

— Туомас Лайтинен — креативный продюсер Бренда Ainur Turisbek; стилист лукбука коллекции LÚNAsezim by Ainur Turisbek, директор моды Парижского журнала SSAW, Program Director of Fashion Design and the Arts (MFA), Creative Director of BFA and MFA Fashion of Parsons Paris the New School;

— Крис Видал Теномаа — автор фотосъемки лукбука коллекции LÚNAsezim by Ainur Turisbek, главный редактор, креативный директор Парижского журнала SSAW;

— Ахат Сабидулла – CEO ZAÝYT [AINUR TURISBEK] hub for design thinking; оператор-постановщик, генеральный фотограф;

— Зарина Алтынбаева — оперная певица солистка Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, магистр музыки Goldsmiths University of London;

— Санжар Мади – заслуженный деятель Республики Казахстан, актер, режиссер, музыкальный исполнитель, победитель в номинации «Лучший актер» на Richmond International Film Festival 2019;

— Aselia (Асель Калиева) – автор песен и исполнительница RnB/Hip-Hop/Pop, выпускница школы искусств в Калифорнии и консерватории Parsons the New School of Jazz в Нью-Йорке;

— Виталий Куприянов – театральный режиссер;

— Эльдар Каскабасов (Eldar-Q) – музыкальный продюсер;

— Шуддин Саидов – пресс-секретарь stage fashion musical LÚNAsezim;

— команда профессионалов Форума CCA-2023;

— Дина Абдрахмет — архитектор Форума CCA-2023;

— Нурберген Махамбетов — Крестный отец алматинской клубной культуры;

— Виктор Кондаков — технический директор;

— Айзат Сарсембаев — стилист коллекции LÚNAsezim;

— Екатерина Маслова — художник по свету stage fashion musical LÚNAsezim;

— Татьяна Зубкова — конструктор Бренда Ainur Turisbek;

— команда профессионалов Loft beauty concept;

— Аида Ким — event-эксперт;

— Мадина Мухатова — event-эксперт;

— Ажар Кудайбергенова — ассистент стилиста показа, стилист showroom LÚNAsezim;

— Алматаева Жанель — ассистент стилиста;

— Альбина Дюйсенова — художник;

— Адина Лайкова — ассистент стилиста showroom;

— Инкар Кайсанова — ассистент стилиста showroom;

— Равиль Аметов, Аружан Айтенова — фотографы показа LÚNAsezim;

— Михаил Приходько, Иван Казайкин, Руслан Абжанов, Ахат Сабидулла — видеографы показа LÚNAsezim;

— Несибели Абсаттарова — проектный менеджер Event Catering;

— Модельные Агентства показа LÚNAsezim: SILENCEmodels, YERmodelmgmt, CASSISmodelmgm, FAREmodelmgmt, BACCAmodelskz, MULANagency.