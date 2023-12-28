Погодный «апокалипсис» обещают синоптики завтра в Шымкенте

Сразу пять SMS предупреждений о непогоде получили сегодня шымкентцы от службы 112 по ЧС.

ДЧС предупреждает шымкентцев о шквальном ветре, с порывами до 25 м/с, сильном дожде, переходящем в снег, сильной метели, сильном снегопаде и, как следствие, сильном гололеде. И всё это апокалиптическое погодное представление произойдет в один день — пятницу, 29 декабря.

ДЧС предупреждает шымкентцев о необходимости соблюдения мер предосторожности в связи с ожидающимися плохими метеоусловиями.

Казгидромет так же подтверждает предупреждения службы ЧС и сообщает, что 29 декабря в Шымкенте ожидается переменная облачность, осадки, временами сильные — дождь, снег. Во второй половине дня гололед, низовая метель. Температура воздуха ночью и днем +3…+5 °C, с понижением на следующие сутки до -3…-5 °C ночью. Скорость ветра: 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, временами до 25 м/с.