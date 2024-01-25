101 млн тенге украли из квартиры мужчины в Шымкенте

Полицейские Шымкента задержали подозреваемых в квартирной краже.

В полицию обратился местный житель. Несколько дней его не было в городе, а когда вернулся домой обнаружил вскрытый сейф.

В нем было несколько швейцарских часов, 2 200 долларов и 650 тысяч тенге. Общий ущерб мужчина оценил в 101 миллион тенге.

Злоумышленники, узнав, что квартира пустует, путем подбора ключей проникли внутрь помещения.

Задержанные дали признательные показания, похищенные ценности были частично изъяты.

Часы были ими разобраны и золотые части проданы на рынке в Шымкенте.

При проведении обыска места проживания подозреваемых, оперативники изъяли приспособления для открытия замков и отмычки.

В настоящее время продолжаются оперативно-поисковые мероприятия по установлению местонахождения третьего участника группы.

Задержанные водворены в ИВС, проводится досудебное расследование»