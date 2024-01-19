Физическое насилие и моральное давление оказывал помощник воспитателя в Кентау

Помощник воспитателя в одном из учебных заведений Кентау применял физическое насилие в отношении детей, передает OTYRAR.

Вопиющий случай произошел в Кентау. Мать одного из учащихся лицея-интерната обратилась к представителю Уполномоченного по правам человека по Туркестанской области и заявила, что ее ребенок, а также другие ученики подвергаются физическому и психологическому насилию со стороны помощника воспитателя учебного заведения.

Представитель УПЧ организовал оперативный прием с участием родителей учеников, представителей городской прокуратуры и Управления образования Туркестанской области, по итогам которого в Управление образования был направлен запрос.

В ходе проверки факты применения силы и морального давления подтвердились, при этом также выяснилось, что помощник воспитателя работал в лицее на правах волонтера. Сотрудничество с ним прекращено.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, директор лицея-интерната, заместитель по воспитательной работе, педагог-психолог, руководитель класса были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.