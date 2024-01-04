Их дело служить, а не править: встреча депутатов Сената РК с населением

На указанную встречу с сенаторами Капбаровой и Бекназаровым мы ехали сквозь хитросплетения витиеватых улочек частного сектора Абайского района, пока не припарковались во дворе надменно возвышающегося среди серой степи здания то ли консультативно-диагностического центра, то ли больницы.

В центре стоянки уже толпились разного сорта люди — то были жители округа, пришедшие за справедливостью к депутатам из столицы. Толпа на удивление была довольна инертна: сказывался холод и постновогодний синдром затянувшихся выходных. Среди прибывающих замелькали знакомые лица: депутаты маслихата и работники акимата. Через полчаса на паркинг вальяжно заехал важного вида черный мерседес на крутых номерах. «Лучшие друзья девушек — это депутаты», — некстати крутилось у меня в голове.

Поскольку основной сюжет для новостей делали мои коллеги, я позволила себе сосредоточиться на собственных ощущениях, а не вникать в полемику. Да и о чем там было слушать, позвольте? Некая дама по имени Акмарал жаловалась на частный питомники собак, на которых нет управы.

Сенаторы в ответ морщили носики: негоже местечковыми проблемами заниматься сенаторам. Пишите, мол, господа, заявления в полицию, в прокуратуру, в маслихат обратитесь. Отвечал в основном Бекназаров, и если взять все его ответы, то главным лейтмотивом будет «за все хорошее и против всего плохого». И налог на городские сельскохозяйственные земли, и «вонючее» озеро, и проведение газа в Ынтымак — по словам сенаторов спасение утопающих, знаете ли… От посягательств на миролюбивые улыбки сенаторов защищал и районный аким Бухарбай Парманов.

Слишком разбушевавшихся и краснеющих то ли от холода, то ли от гнева активистов он пытался увещевать словами, на кого-то деловито покрикивал. Когда один из мужчин стал нахваливать его (Парманова) деятельность на посту районного акима, Бухарбай Рыскулович расплылся в невидимой улыбке.

Гражданка Капбарова в спорах с населением участвовала опосредованно, то поддакивала коллеге, то деловито пальчиком давала указания помощнице. Все остальное время она стояла, поджав губы, рискуя испортить почти вечерний мейк-ап со смоки-айс. Тугие от лака кудряшки даже не шевелились от порывов ветра, пока их хозяйка зябла, засунув руки в карманы твидового пальто в гусиную лапку.

Возможно именно отсутствующий вид Айгуль Капбаровой и сподвиг моих коллег ринуться за интервью к Нурлану Бекназарову. Взяв номер телефона у женщины из дачного массива, я заметила, что женщина-сенатор стоит одна, в то время как Байназарова окружили журналисты.

Я решительно направилась к ней, намереваясь задать один единственный интересующий меня вопрос — об ужесточении закона о семейно-бытовом насилии, как отреагировали депутаты на петицию и что говорят в кулуарах.

«Здравствуйте, — говорю, — меня зовут Диана Идрис, я — журналист ТК «Отырар», можно пару вопросов? Не против если буду вас записывать?» Сенаторка поморщилась, мол, а что за вопрос обсудить хотела. Услышав тему, она поморщилась еще брезгливее, и ответила, что на последующей за этой встречей как раз будут обсуждать эти инициативы. Я пожала плечами, и собиралась было уходить, как из депутатши полилось…

«…я недавно получила сведения, много женщин, убивших своих мужей. И женщин! Не только мужчин! Поэтому… Что я могу сказать по данному вопросу? Мы пересматриваем данный законопроект, сейчас создаются рабочие группы, затем он пойдет в Мажилис, в Мажилисе еще раз будут это обсуждать, несколько раз активисты, потом он пойдет в Сенат. И там посмотрим. Мы только можем ужесточить закон. Раньше был штраф, сейчас хотят, чтобы это было уголовным делом. Каждый второй будет уголовник что ли тогда, получается? Если ударил, ну или семейное… и что? Уголовником станет? Сначала нужно воспитывать, готовить. Штраф! Штраф не помогает сейчас, жена против, чтобы штраф платил, это тоже невыгодно для семьи…»

(перевод с казахского)

К сожалению, тираду моей визави прервали и мы были вынуждены распрощаться. А я осталась с вопросом, который гложет не только меня, но и большинство политически озабоченных граждан. А нужен ли Казахстану Сенат?