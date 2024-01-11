Мебельный скандал: жители Шымкента остались без денег и товара

Жители Шымкента остались без денег и мебели.

Люди жалуются, что их обманули в одном из мебельных магазинов города на рынке. Пострадавшие говорят, их заманили ценами на кровати, шкафы и комоды, ниже чем у конкурентов. Покупатели говорят, отдали деньги, но обещанную мебель так и не увидели.

«Я заказывала столы, они были дешевле, чем у других. Мне нужно было 40 штук, насчитали 840 тысяч тенге. Потом еще дополнительные расходы были и в итоге я отдала им 1 миллион 200 тысяч тенге. Я оформила кредит и плачу по 83 тысячи, а мебель нам так и не сделали», — говорит Акмарал Даулетбай, жительница Отырарского района.

Сейчас магазин закрыт. Покупатели говорят, заявление в полицию написали еще в ноябре прошлого года, но их права защитить так и не смогли.

«У нас с трудом приняли заявление, мы там несколько часов стояли. И вот вчера мне пришел ответ, что дело прекратили за отсутствием состава преступления», — говорит Нурсулту Кумысбаева, жительница г. Шымкента.

Владельцы магазина приезжать к возмущенным покупателям отказались, а в телефонном разговоре заявили, что у них полный склад мебели, однако показывать его не захотели. На вопрос — почему заказчики не получили обещанный товар — ответить не смогли.

По данным полиции, около недели назад один из владельцев магазина скончался от ножевых ранений. Поэтому цех опечатали и закрыли. А разбирательства между предпринимателями и покупателями должны пройти в суде в рамках гражданского дела.

«При наличии письменного или устного согласия между двумя сторонами дело должно быть рассмотрено в суде», — говорит Ерик Кульбаев, заместитель начальника следственного отдела.

По словам юристов, договор или расписка — это не всегда гарантия. Это косвенно говорит о том, что у людей сложились гражданско-правовые отношения. Соответственно, возбудить уголовное дело удастся не всегда. Однако в данном случае правозащитники все же рекомендует покупателям обратиться в суд. Обманутые клиенты не намерены отступать и обещают подать заявление в прокуратуру.