Осторожно, мошенники в Шымкенте. Полицейские рассказали о популярных схемах

Мошенники не дремлют, придумывая каждый раз более изощренные схемы обмана. Полицейские Шымкента бьют тревогу. В этот раз они запустили специальную акцию, в рамках которой проехались по рынкам, торговым центрам и даже прокатились на общественном транспорте.

Цель — предупредить об опасности как можно больше людей. Дополнительным инструментом для привлечения внимания послужили громкоговорители. Итак, стражи порядка попросили ни в коем и ни под каким предлогом не сообщать неизвестным свои персональные данные, реквизиты банковских карт. А также рассказали горожанам о самых популярных видах мошенничества, из-за которых пострадали не один десяток человек.

Схема №1. Злоумышленники от имени работников банка убеждают перевести деньги на счет, или же предлагают установить на смартфон приложение, с помощью которого присваивают деньги жертвы.

Схема №2. Под видом сотрудников полиции просят передать им определенную сумму для ухода от ответственности близкого родственника, который якобы совершил преступление.

Схема №3. Путем взлома соцсетей мошенники осуществляют рассылку контактам с сообщениями о срочном перечислении денежных средств.

Правоохранители рекомендуют не отвечать на звонки с подозрительных номеров, не совершать импульсивных и необдуманных поступков. Даже если на другом конце провода вам говорят о большой беде, случившейся с вашим близким, всегда есть возможность перезвонить лично и разузнать. Если звонят с банка с сообщением о какой-либо хакерской атаке на ваш счет, перезвоните в call-центр самого банка. Здесь главное не делать поспешных решений, дать себе время и сохранять холодный ум и эмоциональный баланс.