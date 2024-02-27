Всемирный день НПО. Есть кому отмечать в Шымкенте?

Живет такая неугомонная категория населения – энпэошники. Это люди, работающие в неправительственных организациях, в третьем секторе гражданского общества. Он отвечает за развитие гражданского общества в стране и является одним из ключевых элементов взаимодействия Правительства и народа.

27 февраля отмечается Всемирный день неправительственных организаций – их профессиональный праздник.

РАБАТ подготовил для своих читателей интервью с руководителем ресурсного центра Гражданского альянса г. Шымкента Сарой Имбаровой.

– Сара Есенбековна, как давно и с какой целью стали отмечать Всемирный день неправительственных организаций?

– История возникновения этого праздника связана с деятельностью Совета государств Балтийского моря – международной организации, учрежденной в 1992 году в Копенгагене. В 2010 году на форуме НПО стран Балтийского моря, который проходил в Вильнюсе, прозвучала идея учредить Всемирный день, который должен стать напоминанием о роли неправительственных и некоммерческих организаций в построении гражданского общества, защите прав и интересов граждан, поддержке стран и граждан, оказавшихся в трудных ситуациях, пострадавших от стихийных бедствий, экологических катастроф и т.д.

Инициатива учреждения дня, посвященного деятельности НПО, принадлежит Марцису

Лиорсу Скадманису, который, будучи студентом и изучая право, осознал роль неправительственных организаций в структуре гражданского общества. Идея была поддержана на форуме НПО стран Балтийского региона.

Всеобщее признание Международного дня НКО (НПО) значительно выросло с 2014 года. Его отмечают различные общества, международные руководители, мэры городов, корпорации и множество организаций во всем мире.

– У нас в Шымкенте уже сложился какой-то порядок проведения Дня НПО?

– Разумеется. Гражданский альянс города Шымкента ежегодно отмечает этот день различными мероприятиями. Например, в прошлом году сотрудники альянса в этот день посетили ряд НПО и на месте работы поздравили руководителей и персонал организаций. Визиты были неожиданными и оставили массу позитивных эмоций у работников НПО. А к вечеру мы собрались на площади Байдибек би и запустили в небо бумажные фонари в память о людях, внесших неоценимый вклад в развитие общественного сектора.

В этом году мы тоже планируем провести ряд мероприятий. На 22 февраля запланирована акция по сдаче крови в городском центре крови. Уже подано 12 заявок людьми, желающими принять участие в этой акции. 27 февраля проводим конференцию «Роль и вклад НПО в развитие общественно-социальных изменений в обществе». В ее рамках будут заслушаны доклады представителей НПО, проведены награждения как признание вклада. Награждения местных НПО – это отличный способ отблагодарить людей, связанных с неправительственными организациями. И здесь не только работники НПО, но и те, кто поддерживает и помогает им в их деятельности: журналисты, блогеры, эксперты, волонтеры.

– Наши НПО активны только в пределах города?

– К счастью, нет. Многие наши коллеги входят в различные консультационные и координационные советы на уровне министерств и ведомств республики. Буквально на днях пришло сообщение, что в Координационный совет при уполномоченном по правам человека РК вошли три члена Гражданского альянса города Шымкента: Шолпан Даниярова, Шахноза Хасанова и Гульжан Вероцкая. Это говорит не только о признании работы организаций, которыми руководят эти милые леди, но и их потенциале, как экспертов в области прав человека.

Серикбай Онбаев, руководитель Коалиции ветеранских организаций, полковник в отставке, приглашен штатным сотрудником в департамент по делам обороны города Шымкента. Вадим Торопов, руководитель НПО «Городское общество инвалидов», является внештатным советником акима города Шымкента по вопросам лиц с инвалидностью. Бейсенкуль Нарымбетова (ОО «Серпилис») – член общественного совета города Шымкента, Жаннета Жазыкбаева, президент БОФ «Защита детей от СПИДа», – уполномоченный по правам ребенка города Шымкента. И подобных примеров можно привести много. Все это свидетельствует о признании потенциала НПО города, на всех уровнях: начиная с городского, республиканского и заканчивая международным.

– Знаю, что у Гражданского альянса Шымкента в последние годы были определенные сложности в отношениях с управлением внутренней политики (УВП) и по делам молодежи города. Удалось разрешить эти разногласия?

– В связи с обновлением состава УВП и по делам молодежи Шымкента у нас были большие надежды на перезапуск взаимодействия органов местной власти с НПО. Но, к сожалению, оператор грантов некоммерческое акционерное общество (НАО) «Центр поддержки гражданских инициатив» (Астана, подведомственная организация Министерства культуры и информации РК) на основании внутренних нормативно-правовых актов выступило с предложением к заместителю акима города о передаче бюджетных средств из форм государственного социального заказа ряда управлений акимата Шымкента им на администрирование грантов.

В связи с этим у наших специалистов госзакупа и юристов возник ряд вопросов о законности такого перевода. В настоящее время мы ожидаем экспертное заключение от юристов.

И пока мы ждем ответа, наша группа мониторщиков (читатели помнят ее по мониторингу школ и госсоцзаказов УВП и по делам молодежи в 2023 году) провела свой анализ администрирования грантовых средств НАО «ЦПГИ». Цифры и данные отчетливо показывают истинные цели такого перевода из госсоцзаказа в гранты.

– Надо придавать подобные факты гласности – они этого боятся. Пусть знают, что и общество уже знает об их «стараниях»… А какова вообще цель этого ЦПГИ?

– Они так обозначили свою миссию: «улучшение механизма взаимодействия между государством и НПО в Казахстане путем предоставления государственных и негосударственных грантов для НПО и осуществления мониторинга их реализации». Позиционируют себя как «мост между Правительством, гражданским обществом и донорскими организациями». Путем консолидации усилий и ресурсов они стараются добиться значимых изменений и удовлетворить потребности общества.

– Это понятно. Продекларировать можно все что угодно и выставить свою деятельность в выгодном для себя свете.

А каковы выводы проведенного анализа? Рассматривались сведения по администрированию грантов ЦПГИ из средств региональных бюджетов за 2023 год? Это открытые данные?

– Да, открытые. В 2023 году согласно сайту https://cisc.kz/ru/category/obyavlenie-o-grantah НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» города Астаны администрировало из семи региональных бюджетов гранты для НПО.

Выводы таковы. Первое. НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», осуществляя работу по переводу бюджетных средств из регионов из формы госсоцзаказа в гранты, противоречит своей миссии. А именно в части улучшения механизма взаимодействия между государством и НПО. Перевод фокуса взаимодействия «между НПО и местными исполнительными органами» в фокус «НПО с ЦПГИ» значительно сужает и смещает взаимодействие от местного исполнительного органа к центру.

Второе. ЦПГИ (созданный по инициативе и с участием государства) является инструментом внутренней политики, который позволяет управлять общественными процессами, создавая иллюзию демократии, построения партнерства с органами власти на местах с институтами гражданского общества.

Третье. Перевод региональных бюджетных средств приведет к внутриведомственному распределению финансов государственного социального заказа и особо никак не скажется на взаимодействии государства и гражданского общества.

Четвертое. Происходит постепенное снижение региональных бюджетных средств, выделенных на развитие НПО-сектора в регионах, на сумму администрирования грантового пула ЦПГИ.

Пятое. Администрируя региональные средства, ЦПГИ улучшает статистику по грантерам из регионов. Анализ статистики с 2020 по 2023 год показывает, что преимущественно грантерами от ЦПГИ являются НПО Астаны, Алматы и Алматинской области.

Шестое. Участник конкурса, не согласный с решением комиссии по госзакупкам, может обжаловать решение на портале через камеральный контроль. А в ЦПГИ нет механизма жалоб и обращений.

– Да уж. Серьезные выводы. Более чем. И каковы в связи с этим рекомендации?

– НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» рекомендуется направить свои ресурсы на другие источники диверсификации источников дохода, поскольку администрирование региональных бюджетных средств предполагает получение дохода.

Как вариант, нужно обратить внимание на социальные обязательства недропользователей, которые имеют массу нареканий со стороны местного населения (несоответствие реальным нуждам и потребностям, дублирование соцпрограмм акимата), есть проблема отсутствия доступа к информации по социальным обязательствам.

– А может, то, как сейчас работает ЦПГИ, это практика, принятая во всех регионах Казахстана?

– Нет. Сожалеем, что наши вопросы, которые были поставлены на рабочей встрече 19 января текущего года в офисе Гражданского альянса с участием председателя ЦПГИ, тогда остались открытыми. А именно: почему такие регионы, как Астана, Алматы, Алматинская область, не передают средства госсоцзаказа в гранты на администрирование ЦПГИ? Почему гранты ЦПГИ (из бюджета Министерства культуры и информации) преимущественно получают НПО Астаны, Алматы и Алматинской области? Есть еще много открытых вопросов, на которые следует получить вразумительные ответы.

После назначения нового руководителя управления внутренней политики (УВП) и по делам молодежи он посетил офисы ряда НПО города, участвовал в мероприятиях НПО и заслушивании годового отчета Гражданского альянса. В беседах и на встречах с лидерами НПО он отметил, что управление приложит все силы для построения более эффективного взаимодействия сторон. Но после визита председателя ЦПГИ мы видим, что и новому руководителю не под силу такая работа. Видимо, теперь взаимодействие и развитие гражданского сектора будет вести ЦПГИ. Тогда напрашивается справедливый вопрос: зачем содержать штат УВП и его структурных подразделений в виде нескольких КГУ и выделять бюджетные средства на их содержание?

– В Казахстане действует концепция развития гражданского общества, в прошлом году ее продлили с 2025 по 2030-й. Ваше мнение, удастся ли достичь ее полной реализации?

– Мы на пути к этому. В свое время мы выделили пять пунктов, в реализацию которых наш центр может внести свой вклад. Это создание благоприятных условий для развития НПО, развитие гражданской активности, повышение уровня участия граждан в принятии решений, укрепление общественных институтов и вовлечение в цели устойчивого развития. Безусловно, определенных результатов здесь удалось достичь.

– Сара Есенбековна, исследователи сектора НПО утверждают, что в последние годы их активность стала снижаться, так как почти вся деятельность перешла на цифровую платформу. Видимо, здесь сказались условия работы в период пандемии коронавируса?

– Возможно, они правы. Уверена, все это веяние времени. Взаимодействие и деловые контакты со стейкхолдерами (так называется заинтересованная сторона) не могут полностью перейти в цифровое пространство. И пока есть потребность в общении, передаче и обмене опытом, будут организовываться такие вот встречи «Лицом к лицу».

Фарида Шарафутдинова