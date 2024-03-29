«Нам нужны дополнительные источники энергии»-Канат Шарлапаев о строительстве атомной электростанции

Во время своего визита в Шымкент министр промышленности и строительства РК отвечал на вопросы журналистов.

На повестке дня не только промышленность и строительство, но и другие вопросы.

Журналисты поинтересовались мнением министра по поводу строительства в Казахстане атомной электростанции.

Канат Шарлапаев сначала хотел уйти от вопроса, но сделать этого не удалось.

Журналист: Канат Бисембаевич, пожалуйста по атомной электростанции, какое у вас мнение личное? Кому предпочтение отдаете России или Франции?

Канат Шарлапаев: Вы знаете, я не погружен в этот вопрос и это далеко от министерства промышленности. Мое мнение очень простое: Казахстану нужны дополнительные источники энергии. Сейчас мы очень много сталкиваемся с ситуацией для того, чтобы развивать промышленность нам электричества не хватает. Я считаю, что мы должны продолжать свою работу. А вот какие это будут источники, это уже прерогатива министерства энергетики.

При этом, Глава Государства Касым-Жомарт Токаев, во время своего визита в КНР, обсудил реализацию новых инвестпроектов в сфере энергетики стоимостью более одного миллиарда долларов.