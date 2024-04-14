Гуманитарную помощь, пострадавшим от паводков, отправила компания South OIL

Компания SOUTH-OIL направила гуманитарную помощь жителям Атырауской области в связи с недавними наводнениями, затронувшими многие области Казахстана.

В ответ на сложившуюся паводковую ситуацию, компания приняла активные меры для оказания поддержки пострадавшим.

Гуманитарная помощь, отправленная компанией, включает в себя продукты питания, товары первой необходимости, одеяла, подушки и другие неотложные предметы. Кроме того, в рамках нашей инициативы, были отправлены мотопомпы для откачки воды, а также специализированная техника для эффективной работы в зоне бедствия.

«Мы стремимся обеспечить нуждающихся жителей Атырауской области необходимыми ресурсами и поддержкой в этот трудный период. Работа по оказанию помощи была согласована со штабом регулирования при акимате Атырауской области»,-сообщили в пресс-службе компании.