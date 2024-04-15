«Таза Қазақстан» — о безопасности в первую очередь

Общереспубликанская акция «Таза Казахстан» стартовала с самых южных регионов страны.

В рамках акции коллектив Шымкентского филиала АО «Интергаз Центральная Азия», которое входит в состав Национальной компании «КазакГаз», очистил территорию расположения своих объектов, а также и территорию, прилегающую к ним. Иначе и быть не может. Ведь чистота – это неотъемлемая часть корпоративной культуры предприятия.

Чистота и порядок – это уважение к себе и окружающим, считают в Управлении магистральных газопроводов «Шымкент». А потому соблюдение чистоты – одно из золотых правил компании. Тем более, речь идет о работе с веществом, не прощающим халатного отношения. Ведь мусор, который вовремя не убрали, как известно, может стать источником огня.

«Коллектив нашего предприятия поддержал экоакцию, предложенную нашим президентом, а также главой области. Чистота – это, прежде всего, порядок. Нет чистоты – нет порядка. Для нашего коллектива это не разовая акция. У нас на предприятии внедрена хорошая традиция – каждая пятница – День чистоты», — говорит Сабир Бурихужаев, Начальник Службы ЭХЗ Акбулакского ЛПУ УМГ «Шымкент» АО «ИЦА».

И это не просто слова, субботники проводятся во всех 11 филиалах предприятия и на территории всех 32 газораспределительных станциях области. А поскольку главная задача предприятия — эксплуатация и техническое обслуживание газотранспортной системы Республики Казахстан, обеспечить ее выполнение без соблюдения чистоты практически невозможно. К тому же правильная привычка – это еще и хороший пример для молодых кадров.

«Там, где чистота – там и дисциплина. Главная польза этой акции – хороший воспитательный момент для молодежи. Потому что у них только формируется мировосприятие. И мы верим, что они будут брать от нас только лучшее, в том числе – отношение к окружающему миру, коллегам, своему рабочему месту», — продолжает Сабир Бурихужаев.

Отметим, АО «Интергаз Центральная Азия» помимо обслуживания газопроводов, эксплуатирует три подземных хранилища газа. Одно из них -Полторацкое Подземное Хранилище Газа в Туркестанской области, где хранится 350 млн. кубометров газа, что гарантирует запасы газа в объемах, необходимых для нужд области и мегаполиса. И чистота на подобных объектах обеспечивается по умолчанию.