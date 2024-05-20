20 тонн поддержки-Шымкент отправляет гуманитарный груз пострадавшим на севере

Шымкент в едином порыве помогает пострадавшим: 20 тонн гуманитарного груза отправлены в Петропавловск.

Из Шымкента на север отправлен грузовой транспорт массой 20 тонн для оказания помощи затопленным регионам республики.

Волонтеры, индивидуальные предприниматели и горожане, оказывают финансовую поддержку и собирают необходимые вещи для пострадавших.

Сегодня груз стоимостью более 20 миллионов тенге отправляется в город Петропавловск.

В сложный период шымкентцы проявляют гражданственность и солидарность.

Члены комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате города Шымкента, а также представители Ассоциации деловых женщин собрали большое количество необходимых вещей.

В грузовике находятся продукты, одежда, предметы гигиены, одеяла и строительные материалы.

Предприниматели также предоставляют продукцию собственного производства, такую как насосы, трубы и другие строительные товары.

Гуманитарный груз из Шымкента преодолеет 2-дневный путь и 16-17 мая будет доставлен в Петропавловск.

На площади «Достық үйі» собралась молодежь, около 100 волонтеров оказали помощь в сборе и погрузке предметов первой необходимости.

Вместе с грузовиком на север отправятся специалисты-психологи и студенты Южно-Казахстанского педагогического университета им. У. Жанибекова. Они окажут пострадавшим психологическую помощь и консультации.

По словам и.о. ректора университета Гульжан Сугирбаевой, пострадавшим требуется не только материальная, но и моральная поддержка.

Кроме того, абитуриентам из затопленных регионов, по решению ученого совета университета, будут предоставлены 5 учебных грантов.

Общежитие на 12 000 мест работает в летние месяцы, и всегда готово принять тех, кто хочет вернуться домой из пострадавших регионов.

Шымкентцы еще раз продемонстрировали свою сплоченность и готовность помочь тем, кто в ней нуждается.