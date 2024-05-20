20 тонн поддержки-Шымкент отправляет гуманитарный груз пострадавшим на севере

Шымкент в едином порыве помогает пострадавшим: 20 тонн гуманитарного груза отправлены в Петропавловск.
Из Шымкента на север отправлен грузовой транспорт массой 20 тонн для оказания помощи затопленным регионам республики.
Волонтеры, индивидуальные предприниматели и горожане, оказывают финансовую поддержку и собирают необходимые вещи для пострадавших.
Сегодня груз стоимостью более 20 миллионов тенге отправляется в город Петропавловск.
В сложный период шымкентцы проявляют гражданственность и солидарность.
Члены комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате города Шымкента, а также представители Ассоциации деловых женщин собрали большое количество необходимых вещей.
В грузовике находятся продукты, одежда, предметы гигиены, одеяла и строительные материалы.
Предприниматели также предоставляют продукцию собственного производства, такую как насосы, трубы и другие строительные товары.
Гуманитарный груз из Шымкента преодолеет 2-дневный путь и 16-17 мая будет доставлен в Петропавловск.
На площади «Достық үйі» собралась молодежь, около 100 волонтеров оказали помощь в сборе и погрузке предметов первой необходимости.
Вместе с грузовиком на север отправятся специалисты-психологи и студенты Южно-Казахстанского педагогического университета им. У. Жанибекова. Они окажут пострадавшим психологическую помощь и консультации.
По словам и.о. ректора университета Гульжан Сугирбаевой, пострадавшим требуется не только материальная, но и моральная поддержка.
Кроме того, абитуриентам из затопленных регионов, по решению ученого совета университета, будут предоставлены 5 учебных грантов.
Общежитие на 12 000 мест работает в летние месяцы, и всегда готово принять тех, кто хочет вернуться домой из пострадавших регионов.
Шымкентцы еще раз продемонстрировали свою сплоченность и готовность помочь тем, кто в ней нуждается.