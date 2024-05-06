Неделя «Мөлдір бұлақ»: Шымкент очищает реки и озера!

В рамках масштабной акции «Таза Қазақстан» стартовала пятая неделя под названием «Мөлдір бұлақ»!

Цель недели:

Объединить жителей Шымкента и очистить от мусора окрестности рек и озер, берега и водные каналы города.

Сделать водоемы Шымкента чистыми и доступными для отдыха и здоровья.

Повысить экологическую культуру горожан и ответственность за окружающую среду.

Уже сейчас Шымкент активно преображается:

За время проведения акции «Таза Қазақстан» очищены территории историко-культурных памятников, дворы дома ветеранов и дома престарелых.

Приведены в порядок километры городских улиц и парков.

Проведена работа по благоустройству и озеленению.

На этой неделе внимание будет уделено:

Рекам Бадам, Кошкарата, Сайрам-су, протекающим по территории Шымкента.

Более 30 каналам, орошающим городские земли.

В рамках акции «Мөлдір бұлақ» уже:

С берегов реки Кошкарата вывезено около 100 кубометров бытового мусора и природных отходов.

Очистительные работы охватили территорию реки вдоль проспекта Республики и через площадь Ордабасы.

Призываем всех жителей Шымкента принять участие в акции «Мөлдір бұлақ»!

Вместе мы можем:

Сделать реки и озера Шымкента чище и привлекательнее.

Защитить водные ресурсы для будущих поколений.

Повысить качество жизни в нашем городе.

Создать атмосферу единства и общности, делая доброе дело для своего города.

Не оставайтесь равнодушными!

Присоединяйтесь к акции «Мөлдір бұлақ» и внесите свой вклад в создание чистого и благоустроенного Шымкента!

Помните:

Чистая вода – это наше общее богатство, которое необходимо беречь.

Сохраняя реки и озера в чистоте, мы заботимся о здоровье и благополучии людей.

Каждый из нас может сделать город чище, просто не мусоря и участвуя в подобных акциях.

Давайте вместе создадим «Мөлдір бұлақ» – чистый источник жизни для Шымкента!

Вместе мы сделаем Шымкент чище и красивее!