Неделя «Мөлдір бұлақ»: Шымкент очищает реки и озера!

В рамках масштабной акции «Таза Қазақстан» стартовала пятая неделя под названием «Мөлдір бұлақ»!
Цель недели:
Объединить жителей Шымкента и очистить от мусора окрестности рек и озер, берега и водные каналы города.
Сделать водоемы Шымкента чистыми и доступными для отдыха и здоровья.
Повысить экологическую культуру горожан и ответственность за окружающую среду.
Уже сейчас Шымкент активно преображается:
За время проведения акции «Таза Қазақстан» очищены территории историко-культурных памятников, дворы дома ветеранов и дома престарелых.
Приведены в порядок километры городских улиц и парков.
Проведена работа по благоустройству и озеленению.
На этой неделе внимание будет уделено:
Рекам Бадам, Кошкарата, Сайрам-су, протекающим по территории Шымкента.
Более 30 каналам, орошающим городские земли.
В рамках акции «Мөлдір бұлақ» уже:
С берегов реки Кошкарата вывезено около 100 кубометров бытового мусора и природных отходов.
Очистительные работы охватили территорию реки вдоль проспекта Республики и через площадь Ордабасы.
Призываем всех жителей Шымкента принять участие в акции «Мөлдір бұлақ»!
Вместе мы можем:
Сделать реки и озера Шымкента чище и привлекательнее.
Защитить водные ресурсы для будущих поколений.
Повысить качество жизни в нашем городе.
Создать атмосферу единства и общности, делая доброе дело для своего города.
Не оставайтесь равнодушными!
Присоединяйтесь к акции «Мөлдір бұлақ» и внесите свой вклад в создание чистого и благоустроенного Шымкента!
Помните:
Чистая вода – это наше общее богатство, которое необходимо беречь.
Сохраняя реки и озера в чистоте, мы заботимся о здоровье и благополучии людей.
Каждый из нас может сделать город чище, просто не мусоря и участвуя в подобных акциях.
Давайте вместе создадим «Мөлдір бұлақ» – чистый источник жизни для Шымкента!
Вместе мы сделаем Шымкент чище и красивее!