Покончить с собой пыталась женщина в Шымкенте

Женщина в Шымкенте пыталась покончить с собой, передает OTYRAR.

Вчера в Шымкенте по улице Айбергенова, произошел шокирующий инцидент: женщина предприняла попытку суицида, хотела спрыгнув с окна 4 этажа жилого дома.

Страшная драма разыгралась на глазах у прохожих, которые незамедлительно вызвали полицию. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Причины, побудившие женщину к такому отчаянному шагу, пока остаются неизвестными.

В настоящее время она находится под наблюдением медиков.