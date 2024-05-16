Покончить с собой пыталась женщина в Шымкенте

Женщина в Шымкенте пыталась покончить с собой, передает OTYRAR.
Вчера в Шымкенте по улице Айбергенова, произошел шокирующий инцидент: женщина предприняла попытку суицида, хотела спрыгнув с окна 4 этажа жилого дома.
Страшная драма разыгралась на глазах у прохожих, которые незамедлительно вызвали полицию. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Причины, побудившие женщину к такому отчаянному шагу, пока остаются неизвестными.
В настоящее время она находится под наблюдением медиков.
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