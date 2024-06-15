Открытие уличных библиотек буккроссинга «Кітап оқитын Шымқала»

В Шымкенте стартовал новый этап популяризации чтения с запуском уличных библиотек буккроссинга под названием «Кітап оқитын Шымқала». Этот инновационный проект, реализованный во дворах микрорайонов города, направлен на обмен книгами среди местных жителей.

Основная цель проекта – дать вторую жизнь прочитанным книгам и организовать акцию обмена среди читателей. Подобные проекты уже успешно функционируют во многих странах мира, и теперь жители Шымкента могут насладиться этой инициативой.

«Благодаря уличным библиотекам увеличивается возможность популяризации чтения и привлечения жителей к книгам. Уголки для буккроссинга, установленные во дворах, помогают горожанам эффективно использовать свободное время. С помощью этого проекта каждый может поделиться книгой, которую он читает, с другими. Кроме того, здесь можно найти интересные книги для себя. Этот проект поднимает уровень чтения и укрепляет культурные связи среди населения», – отметила Нурила Жуманова, директор Централизованной публичной библиотечной системы имени Абая.

В настоящее время в шести местах города функционируют уличные библиотеки.

Горожане и гости могут в любое время суток взять нужную книгу и оставить на её место другую. В будущем сотрудники библиотеки планируют увеличить количество уличных библиотек и повысить их доступность для читателей.

Проект «Кітап оқитын Шымқала» имеет множество преимуществ:

Популяризация чтения: Проект способствует развитию интереса к чтению у различных возрастных групп.

Доступность книг: Жители могут свободно обмениваться книгами без необходимости посещения традиционных библиотек.

Культурное обогащение: Обмен книгами помогает горожанам знакомиться с различными жанрами и авторами, обогащая культурный багаж.

Социальное взаимодействие: Проект способствует укреплению социальных связей и созданию сообщества книголюбов.

Библиотечная система Шымкента планирует расширение проекта.

Планируется установить дополнительные уличные библиотеки в разных районах города, чтобы сделать их более доступными для всех жителей. Также рассматриваются возможности проведения различных культурных мероприятий и акций, направленных на привлечение внимания к чтению и обмену книгами.

Местные жители уже выразили свою благодарность и поддержку проекту. Многие отмечают, что уличные библиотеки стали прекрасным дополнением к городскому ландшафту и предоставляют уникальную возможность для свободного обмена литературой. Горожане активно участвуют в буккроссинге, делясь своими любимыми книгами и открывая для себя новые.

Проект «Кітап оқитын Шымқала» в Шымкенте – это важный шаг в продвижении культуры чтения и создания благоприятных условий для интеллектуального развития горожан.

Уличные библиотеки буккроссинга не только делают книги доступнее, но и способствуют культурному и социальному обогащению населения.

В будущем проект имеет все шансы стать неотъемлемой частью городской жизни, вдохновляя все больше людей на чтение и обмен знаниями.