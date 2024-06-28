ПИОНmän. Новая коллекция о смыслах Айнур Турисбек 

25 мая в Алматы, в центре Blue star of Kazakhstan прошла премьера спектакля fashion physique ballet ПИОНmän, где концептуальная мода объединит балет, музыку и bodybuilding в единое повествование о смыслах.

«Я ВОЗВОЖУ СВОД*!» — говорит известный казахстанский дизайнер Айнур Турисбек, и в этой фразе – главная идея ее новой коллекции ПИОНmän и новой постановки с тем же названием.Во всем есть смысл, во всем есть суть.

В цветке и ветре, камне и дожде, балете, музыке, коллекции одежды. И если человеку не дано управлять природой и стихией, то художник может управлять чувствами и смыслами.

«Пион – тот символ, в котором очень много смыслов», — напоминает своей концептуальной коллекцией художник Айнур Турисбек. В Древней Греции пион был символом исцеления, во Франции – чувственности и любви, в Китае – достатка и величия, в Японии – мужества и чести.

Цветок пион – как суть новой коллекции Ainur Turisbek.

Как Смысл, который каждому дано увидеть свой.

За Смыслом – Поступок.

Как воплотить эту концепцию в коллекции одежды? В ПИОНmän – один избранный цвет из всего колористического разнообразия пионов и ахроматический диапазон оттенков, от белого до черного, где главный — цвет черной гималайской соли. Соль = суть. Соль земли, суть вечности, метафора мудрости – как (снова!) много смыслов.

ПИОНmän – это контрастная роспись на авторских тканях и необычные фактуры, созданные дизайнером; это легкие текстуры и традиционный материал – кожа; это характерные для Ainur Turisbek сильные линии и четкий конструктив; брутальная и чувственная эстетика, строгий крой и вплетенные handmade вязаные своды.

Цель, что имеет глобальный смысл. Образы, где в каждом – свой взгляд на жизнь. Жизнь, где камертон – видеть Смыслы. И совершать Поступки.

Таков замысел коллекции ПИОНmän. Таков замысел художника.

Вместе с Ainur Turisbek его воплощают креативный продюсер Туомас Лайтинен (Финляндия), режиссер-постановщик Виталий Куприянов (Казахстан), музыкальный продюсер и композитор Ivan Shopov (Балканы ), режиссер-хореограф Баян Бекетаева (Казахстан).

Спектакль fashion physique ballet ПИОНmän – это повествование о смыслах, где концептуальная мода объединяет bodybuilding, балет и музыку.

Bodybuilding – коллаборация AINUR TURISBEK X INVICTUS.

Invictus Fitness — это премиальная сеть с фитнес-экосистемой, использующая уникальные технологичные решения и авторские программы тренировок. В Invictus Fitness входят академия для тренеров и сеть франшиз по Казахстану.

Official face of ПИОНmän collection – Aisha Kaipova, лицо Naytos 17 (Aalto University Graduate Fashion Show 2017), мастер спорта по бодибилдингу, профессионал категории Фитнес-Бикини (IFBB PRO), абсолютная чемпионка Казахстана среди юниоров и женщин, абсолютная чемпионка Франции среди юниоров и женщин, чемпионка Средней Азии, вице-чемпионка мира и Arnold Classic Europe, бронзовый призер американского профессионального турнира Legiom Sports Fest.

В постановке участвуют титулованные чемпионы по bodybuilding фитнес-клуба INVICTUS:

— Aisha Kaipova – IFBB PRO BIKINI

— Daryn Shirbayev – Classic Physique IFBB Pro

— Eldos Kozybayev – IFBB PRO

— Музыка fashion physique ballet ПИОНmän – это коллаборация композиторов, Иван Шопов X Бауржан Итикеев.

— MUSIC Headliners:

— Oceana Mahlmann, более известная под именем Oceana — немецко-американская певица и автор песен soul, reggae, hip hop и funk. Мировую известность получила в 2009 году, после выпуска песни «Cry Cry». В 2012 году исполнила официальный гимн чемпионата Европы по футболу— «Endless Summer»

— Группа Made in KZ (Бауржан Итикеев, Назым Хамитова, Жандос Акимбаев)

— Нурберген Махамбетов

— Ballet Headliners:

— Чингиз Капин, казахстанский актер театра и кино, выпускник хореографического училища имени В.Селезнева и актерского факультета ВГИКа, создатель моно-спектакля «Проба», посвященного жизни и творчеству великого танцовщика Рудольфа Нуреева.

— Прима-балерина ГАТОБ имени Абая Акбота Бекболатова, солист ГАТОБ имени Абая Богдан Вербовой

Fashion Actors:

Татьяна Фостер, Лолита Кунах, Кристина Кунах, Акбота Бекболатова, Богдан Вербовой, Сергей Белецкий, Гарри Симанов, Дарын Минваркожа, Асанали, Айдын Дайрабаев, Егор Санаров, Дулат Сабденалиев, Алёна Шешикова, Виктория Хапсалис, Александра Халина, Рабига Насуруллаева, Сабина Ашигалиева, Аяна Мурат, Нурай Қиса.

Художественный вижуал коллекции ПИОНmän

— ПИОН — картина художника Ивана Шопова.

Постановку fashion physique ballet ПИОНmän поддержали партнеры:

*Мальдивская группа компаний Pulse Hotels & Resorts с отелем Kandima Maldives 5

Стильный отель Kandima по праву называет себя «тропическим островом, где впечатления гостей совсем необычные». Как группа, она подчеркивает критическое внимание к сохранению искусства как части столпов своего бренда. «Мы занимаемся необычайными творческими путешествиями, вдохновленными личным выбором человека. Наш бизнес укоренен и креативен во всех отношениях, во всех презентациях наших гостей присутствует игривое искусство, похожее на творческое пространство Айнур для индивидуального самовыражения», — говорит Нирадж Сет, директор кластера по связям с общественностью Pulse Hotels & Resorts, Мальдивы.

В Кандиме на Мальдивах «Откройте для себя наш невероятно веселый курорт с отдыхом для взрослых и множество развлечений для детей, не говоря уже о жизни на острове в лучшем виде.

Kandima Maldives разрушает стереотипы о пляжном отдыхе и меняет правила игры: наши острова — это тропический рай со стильными студиями и виллами на потрясающем атолле Даалу, дающий гостям свободу выбора, а также новые идеи и мысли, а иногда и новый способ переживания жизни.

Для тех, кто заинтересовался пляжным отдыхом, прикладываем специальный QR- код, где можно получить информацию о Kandima Maldives.

Одной из немаловажных составляющих премьерного показа fashion physique ballet ПИОНmän стал холодильник Samsung — BESPOKE AI с кристальной дверью. Эта уникальная модель всегда и везде привлекает внимание: показ Ainur Turisbek не стал исключением. Приветствующий свет (когда вы приближаетесь, включается внутренняя подсветка), автооткрывание дверей, льдогенератор, другие не менее полезные опции – все это о холодильнике BESPOKE AI.

Samsung BESPOKE AI с кристальной дверью – освещает ваш выбор!

Дилерский центр Mercedes-Benz Blue Star of Kazakhstan

Зрители fashion physique ballet ПИОНmän станут свидетелями появления еще одной звезды на рынке Казахстана: Mercedes-Benz представит новую модель машины G-class.

Кроме того, постановку fashion physique ballet ПИОНmän поддержали:

Givenchy beauty, Armat Jewelry House, ресторан авторской кухни NINO, косметология Skin Secret, Creativecity.kz, Adamdar Media, салон красоты Bussy Bee, handmade ателье по изготовлению обуви и аксессуаров из натуральной кожи Kassengaly, клуб АI First Club, Harper’s Bazaar, телекомпания Otyrar, Freedom Ticketon, клиника иммунодиетологии Immunohealth, доктор С.С. Дерюгин (стоматология), Perrier, Almaty creative, Woman in business, театр Санжара Мади OINA, Event catering.

*Свод — 1. Сведенные в одно целое и расположенные в известном порядке сведения, материалы, тексты. С. законов. 2. Дугообразное перекрытие, соединяющее стены, опоры какого-н. сооружения, а также внутренняя верхняя часть чего-н., напоминающая такое перекрытие. Небесный свод — то же, что небосвод. (сл. Ожегова)