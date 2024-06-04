Выпускники Туркестанской области дарят площадь «Рәміздер» и флагштоки

В Туркестанской области растет количество площадок с госс имвол ами .

На сегодняшний день количество флагштоков в регионе достигло 26. Об этом сообщил глава области Дархан Сатыбалды. День госсимволов туркестанцы отметили с размахом.

В честь дня государственных символов, в духовной столице страны – городе Туркестане – состоялась торжественная церемония поднятия флага. Аким области Дархан Сатыбалды отметил важность и значимость национальных символов.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«Государственный флаг, гимн и герб являются свидетельством нашей независимости, олицетворением нашего государства. Символы, пробуждающие дух нашей нации, признаны и уважаемы во всем мире.

С каждым годом в регионе увеличивается количество площадей с госсимволами. Активное участие в строительстве площадок принимают выпускники школ и сельчане. Добрая инициатива была поддержана в Отырарском, Созакском, Сауранском и Мактааральском районах. В настоящее время количество флагштоков достигает 26-ти».

На мероприятии, посвященном Дню государственных символов, дети исполнили гимн страны.

В торжественном мероприятии на площади «Рәміздер алаңы» приняли участие депутаты маслихата, ветераны, представители интеллигенции и жители Туркестана. Они поздравили казахстанцев с праздником и пожелали всего наилучшего.

Фариза Табылдиева, жительница г. Туркестана:

«Уважаемые казахстанцы, уважаемые жители Туркестанской области, от всей души поздравляю вас с Днем государственных символов! Флаг, герб и гимн — это символы нашей независимости. Все мы обязаны чтить и дорожить национальными символами. Пусть наша независимость будет вечной! Пусть голубой флаг развевается на небе!».

В 1992 году были официально обозначены символы независимого Казахстана. А 4-го июня 2007 года казахстанцы ежегодно стали отмечать знаменательную дату — День государственных символов.