15-летние школьницы оказывали услуги боди-массажа в Шымкенте?

Эти кадры шокировали Казнет! Автор видеозаписи уверяет, что школьницы в Шымкенте работали боди-массажистками.

В соцсетях распространяется видео с женским голосом: «Мою несовершеннолетнюю дочь пригласили сюда». Кроме того в сеть выложили переписку несовершеннолетних.

Шокирующее видео прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Шымкента. По данному факту ведется расследование.

Пресс-служба ДП г. Шымкента:

«Указанный факт был установлен в мае текущего года. Возбуждено уголовное дело.

Все причастные лица установлены и доставлены в полицию. Назначен ряд экспертиз.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия»