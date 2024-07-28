Бронзу завоевал казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев

Выходец из Туркестанской области дзюдоист Гусман Кыргызбаев (66 кг) завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Париже, опередив сербского спортсмена — Страхиню Бунчич.

Это триумф в истории казахского дзюдо. Впервые на Олимпийских играх казахстанская команда по дзюдо завоевала 1 золотую, 1 бронзовую медали.

Вчера Елдос Сметов стал первым казахом, ставшим олимпийским чемпионом по дзюдо.

«Казахстанские спортсмены не перестают радовать и демонстрировать свое мастерство, чемпионский характер и усиленную подготовку. Искренне рад за сборную Казахстана и поздравляю нашего дзюдоиста Кыргызбаева с почетным третьим местом! Страна гордится вами, уверен, успешное начало Олимпийских игр зададут правильный олимпийский тон другим спортсменам, которым предстоит защитить страну на мировой арене. Благодаря вашему мастерству и силе духа высоко развевается флаг Казахстана», — сказал министр туризма и спорта.

Фото:Olympics.kz