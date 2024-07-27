Золото! Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 2024

Лидер команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает Olympic.kz.

Сметов дошел до финала в весовой категории до 60 килограммов. В главной схватке на татами ему противостоял француз Лука Мхеидзе, бронзовый призер Токио-2020.

Победу в решающем противостоянии одержал Сметов. Елдос заработал балл. Данное преимущество он удержал до завершения схватки, поднявшись в итоге на первую ступень пьедестала.

Стоит отметить, что Елдос в третий раз в карьере стал обладателем олимпийской награды. В Рио (2016) он был вторым, а в Токио (2020) — третьим.

В активе Казахстана теперь две медали. Ранее «бронзу» завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.

Фото: Сали Сабиров