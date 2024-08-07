Бронзу завоевала казахстанская боксерша Назым Кызайбай

Двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай в весовой категории до 50 килограммов уступила в полуфинале Олимпиады в Париже действующей чемпионке мира и Азиатских игр Ву Ю из Китая со счетом 1:4.

Таким образом, Кызайбай стала бронзовым призером игр в Париже.

«Поздравляю нашу казахстанскую боксершу за блестящий поединок на ринге и заслуженное почетное третье место! Назым показала невероятное мастерство, волю к победе и великолепный результат! Казахстанская школа бокса доказала, что является лидером мирового уровня, хочу отметить неимоверный труд всего тренерского штаба, дисциплину самих спортсменов и любовь к своему делу! В полуфинале Назым показала яркий бой и приложила все силы. Еще одна медаль в копилке Казахстана, горжусь вами! Только вперед!», — сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Сборную Казахстана по боксу в финале Олимпиады-2024 представит лишь один спортсмен.

В весовой категории до 80 килограммов выступит Нурбек Оралбай. Он сразится за «золото» с украинцем Александром Хижняком.