Экстренный вызов: Самые громкие события этой недели

Самые громкие события этой недели:

— Жителя Туркестанской области подозревают в торговле людьми.

— Сбыт наркотиков и фальшивых долларов пресекли в Шымкенте

— Больше 180 пожаров произошло в городе с начала года.

Жителя Туркестанской области подозревают в торговле людьми. Мужчина брал в рабство людей с ограниченными возможностями — тех, кто не мог дать ему отпор. В течение двух лет у него в неволе находились двое человек с инвалидностью, которых он заставлял попрошайничать, а деньги отбирал.

При попытке продать одного из пленников за 400 тысяч тенге преступника задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Проводится расследование. С начала года в стране зарегистрировали 137 фактов торговли людьми. За весь прошлый год по этой статье возбудили 150 уголовных дел. Правоохранители также предотвратили девять случаев похищения людей и незаконного лишения свободы с целью эксплуатации. Напомню, президент подписал закон «О противодействии торговле людьми», в том числе предусматривающий ответственность за деяния, которые ранее не считались правонарушениями.

Олжас Марин, прокурор управления прокуратуры Туркестанской области: «Также проводится проверка причастности еще 10 граждан к торговле людьми. В настоящее время по факту торговли людьми проводится расследование».

Сбыт наркотиков и фальшивых долларов пресекли в Шымкенте. Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу. Двое жителей мегаполиса пытались незаконно реализовать более 23 тысяч фальшивых американских долларов и около 6 килограммов гашиша. В результате оперативно-розыскных мероприятий оба были задержаны с поличным. Суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы на 11 и пять с половиной лет соответственно.

Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК: «В ходе следствия сотрудниками АФМ осуществлена контрольная закупка вещества растительного происхождения темно-зеленого цвета. Позже эксперты подтвердили что объект исследования — наркотическое вещество «гашиш» общим весом почти 5 килограммов. Кроме того, указанный гражданин попытался реализовать поддельные 10 тысяч долларов США, где и был задержан с поличным. В ходе проведения ОПМ также установлен его подельник, у которого обнаружено и изъято 13 тысяч 100 фальшивых долларов США. А в ходе обыска по месту его жительства обнаружен и изъят гашиш весом около одного килограмма».

Видеозапись прислали очевидцы. По их словам кадры сняты на Шардаринском водохранилище. Любители острых ощущений катаются на надувной «ватрушке», которая привязана к катеру. В какой-то момент в группу людей на полном ходу врезается гидроцикл. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

ДП Туркестанской области: «Водитель гидроцикла установлен и доставлен в полицию. Начато досудебное расследование. Гидроцикл водворен на штрафстоянку. Также принимаются меры по привлечению к ответственности лиц, предоставлявших водное транспортное средство в аренду отдыхающим».

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло 8 августа в селе Карамурт Сайрамского района Туркестанской области. Кадры которые прислали в редакцию программы «Экстренный вызов» не для слабонервных. На видеозаписи покореженная машина ВАЗ 21014, а рядом труп обезглавленного мужчины. По какой причине произошла авария неизвестно. В деталях трагедии сейчас разбираются правоохранители.

Больше 180 пожаров произошло в городе с начала года. Двух человек спасти не удалось. Пожары становятся частыми и интенсивными, бьют тревогу спасатели. Возгорания происходят не только в «палящий» на юге сезон, когда температура воздуха поднимается выше 40 градусов. В тушении масштабных возгораний принимают участие десятки пожарных подразделений Шымкента. Это несколько сотен человек. Именно благодаря их усилиям, жертв и пострадавших в крупных огненных ЧП, удалось избежать.

Еркин Отаргалымулы, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям г. Шымкента: «Внимательно отслеживаем комментарии и отзывы в адрес пожарных в соцсетях, жители Шымкента положительно оценивают их работу. Приезжают оперативно, своевременно локализуют пламя. На сегодняшний день по факту последнего крупного пожара, возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы. По предварительной версии, причиной могло стать короткое замыкание электрических сетей».

С начала года на пульт спасательной службы Шымкента поступило около трёх тысяч вызовов, жизни трёхсот тридцати человек удалось спасти, людей вызволили из охваченных дымом и огнем помещений. По данным специалистов, большинство возгораний приходятся на бытовые и производственные пожары. С начала года зафиксирован 181 подобный факт: 10 человек получили ожоги, 2 человека погибли. Самый высокий – пятый класс пожарной опасности — в Шымкенте сохраняется.

Еркин Отаргалымулы, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям г. Шымкента: «Общая площадь возгораний составила около ста шестидесяти гектаров. Это на 14% больше, чем в прошлом году. Мы советуем жителям и гостям Шымкента соблюдать пожарную безопасность в быту, быть осторожными при использовании открытого огня и своевременно очищать участки от сухой травы и мусора».

Последний крупный пожар произошел 9 августа возле рынка Авто-Нур. Огонь быстро распространялся из-за большого количества легковоспламеняющихся материалов и сложной планировки рядом стоящих магазинов. В итоге выгорело 8 бутиков и столовая. Сейчас решается вопрос, как будут помогать тем, кто лишился товара.

Предприниматель Арман Беимбет подсчитывает убытки. 6 лет он работал на рынке, копил на свадьбу. Несколько его бутиков сгорели полностью, вместе с товаром на 130 миллионов тенге.

Арман Бейимбет, предприниматель: «Три магазина наши были, мы пострадали больше других. У нас была посуда, бытовые товары, стройматериалы — ничего больше не осталось. Мы ничего не смогли вынести, все сгорело!»

Администрация рынка уверяет, погорельцев в беде не оставят. На месте сгоревших магазинов, построят новые. Обещают в течении года освободить от оплаты аренды.

Орынбасар Аманов, представитель рынка: «Мы пришли к единому решению, восстановим бутики всем, не будем брать плату за аренду. Также окажем финансовую помощь всем тем, кто пострадал. Мы не оставим никого без помощи».

При этом, у многих товар не был застрахован, говорят местные власти.

Усен Исаев, заместитель руководителя управления предпринимательства г. Шымкента: «Мы проводим регулярно профилактику среди торговцев. Всем говорим, что нужно страховать свой бизнес. Мы всех предупреждали и не раз! Если бы была страховка, то помощь была бы стопроцентная».

Расследование по факту нарушения правил пожарной безопасности сейчас на особом контроле. Причину и виновных устанавливают.

Полиция задержала нетрезвого водителя. Участковые инспекторы Ордабасинского района попросили водителя автомобиля «Opel Vectra» остановиться, он нарушил правила дорожного движения. Однако, автовладелец не подчинился требованиям сотрудников полиции и попытался скрыться. Его удалось остановить. Оказалось, что ранее решением суда, мужчина был лишён водительских прав на 7 лет за нетрезвое вождение. И вновь сел за руль пьяным. Проводится расследование. Водителя может ждать реальный срок за решеткой.

Больше 28 тысяч казахстанцев привлечены к административной ответственности за переход железнодорожных путей в неустановленных местах. С начала года зарегистрировано около 1200 случаев экстренного торможения поездов. Под колеса локомотивов попали 55 граждан, больше половины из них погибли.

МВД РК: «К сожалению, большинство трагедий происходят из-за несоблюдения правил поведения на железной дороге. Люди не осознают всей опасности, которые поджидают их на железной дороге. Транспортные полицейские при проведении профилактических мероприятий разъясняют гражданам о соблюдении мер безопасности на железной дороге: необходимо быть предельно внимательными, не отвлекаться на разговоры по телефону, снять с головы капюшон, вынуть наушники. Убедитесь в отсутствии движущегося поезда, локомотива и вагонов».

Наркомания — глобальная проблема, которая несет угрозу государствам, калечит и уничтожает генофонд наций. Полиция стоит на «передовой» борьбы с наркопреступностью. Задача не только в том, чтобы выявлять и пресекать незаконный оборот наркотиков, но и в том, чтобы проводить превентивные меры.

Департамент по противодействию наркопреступности МВД сотрудничает Антинаркотической коалицией Америки, куда входят более пяти тысяч различных неправительственных организаций мира. Борьба с наркотиками охватывает профилактику, лечение и реабилитацию. Медицинские учреждения предоставляют помощь, включая диагностику и лечение зависимостей.

Динара Мажитова, руководитель наркологического центра психического здоровья: «Мы занимаемся в основном диагностической и профилактической работой, оказываем медицинскую помощь пациентам с различными расстройствами психического здоровья, в том числе наркологическими заболеваниями, то есть зависимостями.

Большую долю у нас занимают добровольно обратившиеся, то есть лица, которые сами непосредственно хотят получить медицинскую помощь. Они обращаются самостоятельно либо в сопровождении родственников. При этом есть часть общества, которая отказывается от добровольного лечения. В этом плане нам помогают сотрудники полиции».

Работу казахстанских общественных инициатив высоко оценили и наградили в общественной антинаркотической коалиции. Благодаря выдающимся результатам многосекторного сотрудничества и систематическим усилиям, общественные инициативы внесли вклад в институционализацию коалиционной стратегии как на местном, так и на национальном уровнях. Их вклад сыграл решающую роль во включении стратегии коалиции в национальный комплексный план по борьбе с наркотиками.

Видеозапись в редакцию программы Экстренный вызов прислали очевидцы. ДТП произошло 15 августа около 4 часов дня. По улице Джанибекова водитель совершил наезд на пешехода. Автолюбитель за рулем сбил девочку 12-14 лет. Жители жалуются, что на этом участке, ДТП происходят регулярно! Улица связывает две большие трассы, большинство автомобилей двигаются по дороге на большой скорости.

ДП г. Шымкента: «В результате ДТП пешеход 2004 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия».

На перекрестке проспектов Тауке-Хана и Кунаева произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora не пропустил скутер. После чего произошло столкновение. Водитель скутера доставлен в больницу.

Автомобиль сгорел дотла в Шымкенте. Инцидент обошелся без погибших и пострадавших.

По словам спасателей, вызов на номер «112» поступил около 4 часов утра. Возгорание автомобиля марки BMW произошло на автодороге областного значения. Огнеборцы ликвидировали пожар за 22 минуты с момента вызова. Однако, к этому моменту иномарка выгорела полностью.

Пресс-служба ДЧС г. Шымкента: «Горели детали отсека двигателя, обшивка салона, панель приборов, покрышки колес автомобиля. Напоминаем о соблюдении правил пожарной безопасности. В салоне автомобиля обязательно нужно держать огнетушитель».

Полицейские Туркестанской области выявили более 20 иностранцев, незаконно находившихся в регионе. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» полицейские Келесского района проверили места проживания иностранцев. Осмотрели рынки, строительные объекты и автовокзалы. В результате проверки выявили 23 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории района.

Пресс-служба ДП Келесского района: «В отношении нарушителей составили административный протокол по статье «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в сфере миграции населения».

Также за незаконное привлечение иностранной рабочей силы на двух граждан наложены штрафы. Для принятия решения, собранные материалы в отношении иностранных граждан, направлены в суд Келесского района.

На самой опасной трассе «Самара-Шымкент» автомобили теперь передвигаются в сопровождении полицейских, которые показывают водителям самые опасные участки дороги, рекомендуют соблюдать скоростной режим, не совершать обгон и соблюдать правила дорожного движения. Также полицейские организовали сопровождение: собирают по 50 машин, которые затем двигаются колонной. Поток машин большой, поэтому долго ждать сбора не приходится.

Айдос Кулжанов, начальник управления местной полицейской службы ДП Актюбинской области: «За сутки на автодороге проезжают более 16 тысяч транспортных средств. Также определены интенсивность движения в часы пик, значит, по часам сутки, и места ДТП. В связи с этим будет организовано сопровождение 8 утра до 11 часов и с 15 до 18 часов от поселка Карабутак 965 км до города Актобе».

Именно этот отрезок дороги на трассе «Самара-Шымкент» выбран не случайно. Здесь только с начала года произошло 27 аварий, в которых 17 человек погибли и 58 получили травмы. Местные жители, которые часто ездят по этому участку, говорят, что зачастую водители совершают опасные обгоны и превышают скоростной режим.

Насыролла Зейнулин, водитель: «Сопровождение, конечно, нужно, аварий будет меньше. Хорошо, что профилактикой занялись. Я бы еще хотел, чтобы водители были солидарными на дороге. Не включали дальний свет фар ночью, он слепит глаза. И сотрудников попросил бы, чтоб обратили на это внимание».

Много нареканий у водителей вызывает и качество дорог. Более чем на 60 километрах дороги в этом году провели только ремонт покрытия. Сопровождать машины будут до улучшения обстановки на дороге, отметили в департаменте полиции.

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