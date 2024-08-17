В Шымкенте открыли 8 пунктов для забоя зараженного скота сибирской язвой

В Шымкенте функционируют 8 стационарных пунктов для забоя скота, зараженного сибирской язвой. Это важные меры, направленные на предотвращение распространения опасного заболевания, которое может угрожать как животным, так и людям.

Вакцинации подлежат все, кто имеет непосредственное отношение к животноводству, переработке мяса и мясной продукции, включая транспортировку, хранение и сортировку мяса, а также забой скота и обработку шкур и шерсти.

Лабораторные работники, занимающиеся изучением живых возбудителей бактерий, также находятся в зоне повышенного риска и обязательно вакцинируются.

Вакцинация проводится и для домашних животных, так как это один из наиболее эффективных методов профилактики сибирской язвы.

Вакцинация для людей и животных, входящих в декретированные группы, проводится бесплатно при условии, что они здоровы.

В этом году планируется привить 767 человек, из которых на данный момент прививку получили 728 (95,0%).

В случае гибели животного необходимо немедленно сообщить об этом в соответствующие компетентные органы, чтобы они могли принять необходимые меры по уничтожению останков путем сжигания.

Это крайне важно, так как сибирская язва является чрезвычайно опасным заболеванием.

Территория, где находилось или было забито зараженное животное, должна быть немедленно изолирована.

Запрещается выпускать на это место других животных, а также проводить на этой территории любые работы, чтобы не допустить распространения возбудителя.

Для предотвращения распространения инфекции на территории города Шымкента были созданы 8 стационарных пунктов, которые предназначены для забоя животных, зараженных сибирской язвой.

Эти пункты, расположенные в местах, где ранее были обнаружены возбудители болезни, обнесены бетонными ограждениями и обозначены специальными предупреждающими знаками.

Такие меры обеспечивают надежную изоляцию и предотвращают дальнейшее распространение заболевания.

Таким образом, вакцинация и строгое соблюдение всех мер предосторожности, включая установку стационарных пунктов, играют ключевую роль в борьбе с сибирской язвой.

Эти действия направлены на защиту здоровья как животных, так и людей, а также на обеспечение санитарной безопасности в регионе.