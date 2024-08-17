В Шымкенте приняты новые меры против сибирской язвы

С начала года в Шымкенте разработан комплекс мероприятий по борьбе с особо опасными заболеваниями, включая планирование 1 421 750 вакцинаций против 14 различных инфекций и 240 105 диагностических исследований против 29 заболеваний.
В частности, с начала года выполнено 131 847 вакцинаций против сибирской язвы, что составляет 68% от запланированного объема.
В рамках борьбы с этим опасным заболеванием были предприняты следующие меры:
Вакцинация домашних животных: Проведение вакцинации против сибирской язвы для защиты домашних животных.
Закупка мяса и мясных продуктов: Закупка мяса и мясных продуктов осуществляется только на сертифицированных и проверенных рынках.
Соблюдение гигиенических норм: Лица, занимающиеся переработкой и продажей мяса, обязаны соблюдать строгие гигиенические нормы для обеспечения безопасности.
Соблюдение ветеринарных правил: При уходе за животными необходимо придерживаться ветеринарно-санитарных норм.
Забой животных: Забой домашних животных должен производиться только в специально оборудованных местах (бойнях) с разрешения ветеринарных служб.
Меры предосторожности при заболевании: В случае заболевания домашних животных необходимо обратиться к ветеринарному врачу и соблюдать все предписанные меры предосторожности.
Запрет на самостоятельный забой: Самостоятельный забой больных животных и использование их мяса в пищу строго запрещены.
Контроль за очагами и кладбищами: Контролируются очаги сибирской язвы и места захоронения скота (в радиусе 1000 метров), исключается строительство жилых и хозяйственных объектов в этих зонах.
В настоящее время очаги сибирской язвы и места захоронения скота расположены на безопасном расстоянии от подземных источников воды и зон охраны водоемов.
Эпизоотическая ситуация в городе остается стабильной.