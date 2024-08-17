В Шымкенте приняты новые меры против сибирской язвы

С начала года в Шымкенте разработан комплекс мероприятий по борьбе с особо опасными заболеваниями, включая планирование 1 421 750 вакцинаций против 14 различных инфекций и 240 105 диагностических исследований против 29 заболеваний.

В частности, с начала года выполнено 131 847 вакцинаций против сибирской язвы, что составляет 68% от запланированного объема.

В рамках борьбы с этим опасным заболеванием были предприняты следующие меры:

Вакцинация домашних животных: Проведение вакцинации против сибирской язвы для защиты домашних животных.

Закупка мяса и мясных продуктов: Закупка мяса и мясных продуктов осуществляется только на сертифицированных и проверенных рынках.

Соблюдение гигиенических норм: Лица, занимающиеся переработкой и продажей мяса, обязаны соблюдать строгие гигиенические нормы для обеспечения безопасности.

Соблюдение ветеринарных правил: При уходе за животными необходимо придерживаться ветеринарно-санитарных норм.

Забой животных: Забой домашних животных должен производиться только в специально оборудованных местах (бойнях) с разрешения ветеринарных служб.

Меры предосторожности при заболевании: В случае заболевания домашних животных необходимо обратиться к ветеринарному врачу и соблюдать все предписанные меры предосторожности.

Запрет на самостоятельный забой: Самостоятельный забой больных животных и использование их мяса в пищу строго запрещены.

Контроль за очагами и кладбищами: Контролируются очаги сибирской язвы и места захоронения скота (в радиусе 1000 метров), исключается строительство жилых и хозяйственных объектов в этих зонах.

В настоящее время очаги сибирской язвы и места захоронения скота расположены на безопасном расстоянии от подземных источников воды и зон охраны водоемов.

Эпизоотическая ситуация в городе остается стабильной.