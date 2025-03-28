Фехтование в Шымкенте: кто является лучшим тренером?

Постоянное продвижение олимпийских видов спорта среди молодежи и подростков остается актуальной темой.
В последнее время в нашем городе наблюдается активное развитие фехтования. В связи с этим мы рады представить вам список тренеров отделения фехтования Специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва №14 по стрельбе и связанным видам спорта в городе Шымкент, которые вносят значительный вклад в развитие этого вида спорта.
Кто из них, по вашему мнению, является лучшим тренером? Проголосуйте!
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