Фехтование в Шымкенте: кто является лучшим тренером?

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Администратор
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Постоянное продвижение олимпийских видов спорта среди молодежи и подростков остается актуальной темой.

В последнее время в нашем городе наблюдается активное развитие фехтования. В связи с этим мы рады представить вам список тренеров отделения фехтования Специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва №14 по стрельбе и связанным видам спорта в городе Шымкент, которые вносят значительный вклад в развитие этого вида спорта.

Кто из них, по вашему мнению, является лучшим тренером? Проголосуйте!

Лучший тренер фехтования: проголосуйте за вашу кандидатуру

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