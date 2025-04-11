Началась рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Шымкенте

Касым-Жомарт Токаев осмотрел новый терминал аэропорта Шымкента. Объект построен во исполнение поручения Президента по развитию города.

Воздушная гавань стоимостью 24 млрд тенге была возведена за счет частных инвестиций.

Как сообщили Главе государства, создание уникального авиационного хаба на юге Казахстана позволит расширить число маршрутов из региона с 17 до 59, включая рейсы в ключевые страны Европы и Азии.

Далее Президент посетил современный торгово-логистический центр.

Almaar Logistics расположен вблизи стратегически важного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай.

На реализацию многофункционального складского комплекса площадью 24 тысячи квадратных метров было направлено 14,8 млрд тенге частных инвестиций.

Объект оснащен передовыми технологиями хранения.

В частности, внедрена система, позволяющая максимально оперативно перераспределять скоропортящиеся продукты, исключая их длительное хранение.

Глава государства побывал на выставке сельскохозяйственной продукции.

В городе успешно работает около 50 перерабатывающих предприятий, которые в 2024 году произвели продукцию на 168,5 млрд тенге.

Касым-Жомарту Токаеву представили проекты по строительству тепличных комплексов турецкой компании Alarko Holding стоимостью 650 млн долларов, а также польского предприятия Fabe Polska SP на 136 млн долларов.

Президент посетил новый завод Coca-Cola Içecek Kazakhstan.

Предприятие оснащено передовыми технологиями и обладает высокой степенью автоматизации. Ежегодно здесь будут производить до 283 млн литров напитков.

Ознакомившись с производственным процессом, Глава государства отметил важность дальнейшей поддержки инвестпроектов, способствующих росту экономики региона.

Глава государства посетил многофункциональный комплекс Tulip Hall.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью конгресс-холла, который был сдан в июне прошлого года.

Центр, построенный по поручению Президента, предназначен для проведения культурно-массовых мероприятий. Здесь также функционируют центр ремесленников и мастерские.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о цифровых решениях, реализуемых в Шымкенте.

В числе представленных проектов – интеллектуальная система управления светофорами на базе отечественной разработки «СМЭУ Астана» и цифровая платформа Avtobys. В сотрудничестве с Sergek Group и Freedom Telecom внедряется система наружного видеонаблюдения и высокоскоростного интернета на базе технологии FWA, обеспечивающая бесперебойный мониторинг дорожного движения и общественного порядка.