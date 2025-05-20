В результате ротации Айгуль Орынбек вывели из состава Национального курултая.

Наряду с ней из состава Национального курултая выведены Л. Тараков (в связи с кончиной), Б. Каниев, К. Бисенов, С. Садвакасов, М. Жабагин. Об этом сообщает Aqorda.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении А. Орынбек возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве по заявлению Эльмиры Дуйсенкызы.

Как сообщает orda.kz, ходе судебного разбирательства в отношении Сарбасова, стало известно, что после заявления Э. Дуйсенкызы в КНБ, на нее вышла блогер, член Национального курултая Айгуль Орынбек. По её словам, Орынбек позвонила, представилась блогером и адвокатом. Обещала её защищать как женщина женщину.

Защиту, по словам Дуйсенкызы, Орынбек оценила в 10 млн тенге, которые и получила. Но защита не удалась, так как у Орынбек не оказалось адвокатской лицензии. Дуйсенкызы потребовала вернуть гонорар, заподозрив Орынбек в двойной игре. А после и вовсе написала заявление в департамент полиции Шымкента, обвинив общественницу в мошенничестве.