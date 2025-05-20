Этноаул «Шымқала» решили передать в аренду частнику, но есть нюансы

В Шымкенте историко-культурный комплекс «Шымқала» был построен за 2 миллиарда 700 миллионов тенге, но уже четвёртый год остаётся без технического паспорта и акта приёмки. Из-за этого невозможен ни ремонт, ни полноценное финансирование, передает «24KZ».

Историко-культурный комплекс «Шымқала», построенный в самом сердце древнего Шымкента, вот уже четвёртый год принимает туристов и горожан. Но, как ни парадоксально, главный исторический объект мегаполиса до сих пор остаётся без документов. Фактически он «висит в воздухе».

Мария Аскарова, заместитель директора ГККП «Объединение музеев»: «Не были до конца оформлены документы. Когда этот городок был открыт – исторический комплекс – тогда эти руководители должны были довести всё до конца. Но, насколько я знаю, там за 3–4 года несколько раз менялись руководители».

А значит, ни один тенге не может быть направлен на содержание комплекса. Объект ветшает, говорят сотрудники, при том, что остаётся главной достопримечательностью Шымкента.

Ерлан Умаров, руководитель туристского инфоцентра Visit Shymkent управления туризма, внешних связей и креативной индустрии: «Для нас это номер один туристический объект. Почему? Потому что он имеет историческое значение, археолог утвердил, ЮНЕСКО подтвердило, что Шымкент – самый древний город в Казахстане».

В акимате также сообщили, что доходы от продажи билетов на территорию цитадели ранее не контролировались. Было принято решение о реорганизации музейной сети города: все учреждения объединили в одну структуру. «Шымқала» теперь находится в ведении Музея жертв политических репрессий, а сбор средств узаконили.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «Усердно сейчас ведётся работа по восстановлению этих документов. Госакт на землю получен, теперь оформляются бумаги: технический акт или технический паспорт на само здание, которое в цитадели».

Этноаул «Шымқала» вблизи историко-культурного комплекса уже больше года закрыт для посетителей. А ведь раньше здесь можно было окунуться в атмосферу прошлого: попробовать кумыс, увидеть работу гончаров или послушать народные песни. Сегодня лишь тишина – заросшие тропинки и ржавеющие юрты.

Для проведения реконструкции этноаула решили временно передать его в аренду без права выкупа частному инвестору. Однако сделать это можно будет только после оформления всех документов.