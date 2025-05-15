Осужденный жалуется на нарушение прав в колонии №56 Шымкента

60-летний Сарсенбек Егембердиев осуждён на 4 года за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Свой срок он отбывает в колонии-поселении №56 в Шымкенте, где, по его словам, подвергается давлению со стороны администрации. Мужчина утверждает, его законные права нарушаются.

Сарсенбек Егембердиев, осуждённый: «С понедельника по пятницу выход в город стоит 10 тысяч тенге. В субботу 5 тысяч. По закону нам разрешён однодневный выход в город. Это закреплено в законодательстве Республики Казахстан. Но здесь его не соблюдают. Всё используют в корыстных целях. Скажешь что-то, а в ответ: «Сотрудник в курсе». Получается, закон, подписанный президентом, просто продаётся?»

Согласно правилам, осуждённые в колонии-поселении имеют право работать в городе с 9 утра до 6 вечера. Егембердиев трудится на производстве строительных материалов из гипса. Его сопровождает сотрудник учреждения. Он настаивает, чтобы все его права, предусмотренные законом, соблюдались.

Сарсенбек Егембердиев, осуждённый: «Душа нет, вода ледяная. Стены облеплены клопами. На мои волосы посмотрите. Это же исправительное учреждение. А здесь наоборот — толкают на преступления. Могут подбросить телефон, лезвие в карман. Потом обвиняют. Людей должны воспитывать, а не давить».

По словам Егембердиева, еду в столовой продают, стирка одежды тоже платная — от 1000 тенге. «Хочешь сесть — плати, хочешь встать — тоже плати», — говорит он.

Однако руководство учреждения №56 считает жалобу необоснованной. По их словам, в колонии созданы все условия в соответствии с законом.

Багдаулет Толепберген, заместитель начальника учреждения №56: «Это провокация. Подобного у нас не было. Сейчас проводится прокурорская проверка. Можем предоставить все документы и постановления. Это чистой воды провокация. Никаких поборов нет. Осуждённые выходят в город раз в неделю по письменному заявлению. Комиссия всё рассматривает».

По словам Багдаулета Толепбергена, в учреждении сейчас работают прокуроры и сотрудники санитарной службы. Между тем, сам Егембердиев письменных жалоб не подавал. Отметим, что учреждение №56 — это колония-поселение, где отбывают наказание осуждённые с минимальным уровнем безопасности. В данный момент здесь содержатся 208 человек.