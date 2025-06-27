«Оңтүстік Жарық Транзит» уличили в незаконных тарифах

В Шымкенте антимонопольная служба выявила системные нарушения в деятельности крупных компаний. Под удар попали производители муки, газораспределительная компания и энергетический монополист «Оңтүстік Жарық Транзит». Проверка охватила 21 товарный рынок и 25 предприятий.

Региональный департамент Агентства по защите и развитию конкуренции подвёл итоги масштабного мониторинга. Нарушения выявлены сразу в нескольких отраслях — от мукомольной до энергетической.

Началось с муки. Несколько крупных производителей — «Green House», «Санжар», «Пионер» и «Green Product» — синхронно повысили цены на муку первого сорта. Антимонопольное ведомство квалифицировало это как ценовой сговор.

Ернар Косбаев, руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по г. Шымкент: «Компании Green House, Санжар, Пионер, Green Product осенью 2023 года одновременно подняли цену на муку первого сорта. В ходе анализа выяснилось, что между этими предприятиями имело место ценовое соглашение. Все факты нашли своё подтверждение в ходе проверки. Мы собрали необходимые материалы и обратились в суд. Компании были признаны виновными в незаконных действиях, и им назначены соответствующие штрафы и обязательства по возврату незаконно полученного дохода».

Следом — дело газовиков. Проверка показала, что местный филиал газораспределительной компании «QAZAQGAZ AIMAQ» необоснованно начислил штрафы и доплаты 1755 абонентам.

Ернар Косбаев, руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по г. Шымкент: «Филиал КазТрансГаз Аймак в Шымкенте незаконно оштрафовал порядка 1800 абонентов, якобы за превышение лимитов, нарушение правил потребления или самовольное подключение. Однако формулы, по которым рассчитывались штрафы, признаны незаконными. Мы подали в суд и выиграли дело в двух инстанциях. Сейчас вопрос рассматривается в Верховном суде».

И, наконец, «Оңтүстік Жарық Транзит». Энергетический монополист, по данным агентства, незаконно обложил интернет-провайдеров дополнительной платой за использование электросетей. Фактически — за то, что передают Интернет.

Ернар Косбаев, руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по г. Шымкент: «Компания “Оңтүстік Жарық Транзит” — монополист на рынке. Ранее мы уже фиксировали регулярное завышение платежей и штрафов. В 2024 году выяснилось, что компания ввела незаконные тарифы для интернет-провайдеров. Мы приняли соответствующие меры, и тарифы были признаны незаконными».

Антимонопольное агентство подчёркивает: мониторинг товарных рынков и борьба с нарушениями продолжатся. В приоритете — защита интересов потребителей и развитие честной конкуренции.