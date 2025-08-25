Есті ене, көргенді келін — школа семейной мудрости

В Шымкенте прошел конкурс «Есті ене, көргенді келін». В конкурсе приняли участие ене (свекровь) и келин (сноха), которые продемонстрировали знания традиций и обычаев.

Это не просто соревнование, а конкурс, где встретились мудрость старших и энергия молодого поколения. Цель — укрепить семейные ценности, сохранить традиции и показать, что настоящая казахская семья начинается с уважения и взаимопонимания.

Грани казахской семьи раскрывали в пять этапов конкурса Есті ене, көргенді келін. Участницы — молодые невестки из пяти районов города демонстрировали знания традиции, умение представлять свою семью и находить выход из жизненных ситуаций. Болсынай әже вместе с невесткой Нурай, которая два года назад подарила им первого внука, решили участвовать в конкурсе не ради победы. Их цель — популяризировать национальные традиции, показать молодёжи ценность обычаев и единство между свекровью и невесткой.

Болсынай Сакалбаева, участница конкурса: «Этот конкурс — не просто шоу. Это большая школа жизни, где мы воспитываем уважение к старшим, любовь к семье и верность традициям. Мы хотим, чтобы молодое поколение понимало: только сохраняя свои корни, можно построить счастливое будущее».

Конкурс проводится с целью показать, что гармония и дружба между свекровью и невесткой – это не только уважение друг к другу, но и бережное отношение к национальным традициям и обычаям. Впервые это мероприятие проходит на столь масштабной сцене.

Гульшат Жаханкызы, заведующая отделом научно-просветительского обеспечения центра обычаев и традиций: «Конкурс проводится для того, чтобы показать важность гармонии и взаимопонимания между свекровью и невесткой. Мы хотим, чтобы этот пример стал вдохновением для других семей, показал, как уважение и поддержка в семье создают настоящую ценность. В будущем мы планируем провести такой конкурс и на республиканском уровне, чтобы ещё больше людей увидели и почувствовали силу семейных традиций».

Семейная гармония и уважение к традициям стали главными на сегодняшней сцене. Участники конкурса наглядно продемонстрировали: взаимопонимание между поколениями возможно там, где царят любовь, поддержка и уважение.