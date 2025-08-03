Сахарный диабет исключили из перечня социально значимых заболеваний в РК

Новый закон исключает сахарный диабет из перечня социально значимых заболеваний, сообщает CA Cronos. Почему этот шаг может стать ошибкой, за которую заплатят все казахстанцы.

30 июля в Алматы прошла пресс-конференция, организованная Общественным фондом «Диабетический родительский комитет». Поводом для встречи с журналистами стали тревожные изменения в законодательстве, которые могут поставить под угрозу систему медицинской помощи людям, живущим с сахарным диабетом.

Эксперты фонда, родители детей с диабетом, врачи и правозащитники собрались, чтобы публично обсудить последствия нового закона и обратить внимание общества и государственных органов на риски, которые несёт исключение сахарного диабета из числа социально значимых заболеваний. Речь идёт не о формальностях, а о возможной утрате жизненно важных прав для сотен тысяч казахстанцев.

Диабет – хроническое заболевание, которое возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина, либо, когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин. Инсулин – это гормон, регулирующий уровень глюкозы в крови.

Новый закон и что он меняет для пациентов с диабетом

Во исполнение поручений главы государства о создании единого пакета медицинской помощи Министерство здравоохранения подготовило проект закона, и 14 июля 2025 года Президент подписал его. Этот закон, среди прочего вводит в понятийный аппарат Кодекса о здоровье ряд новых определений, среди которых наконец-то появится определение того, что считать «социально значимыми заболеваниями» (СЗЗ). Всё бы ничего, понятные и однозначно трактуемые определения бывают очень полезны.

Но одновременно с этим из Кодекса убрали ссылку на то, что Перечень социально значимых заболеваний определяется уполномоченным органом, и следом опубликован короткий список заболеваний, которые теперь будут считаться социально-значимыми.

В этом списке нет сахарного диабета, заболевания с которым официально в РК живут более полумиллиона человек, а по данным ученых, проводивших в нашей стране кросс-секционное эпидемиологическое исследование NOMAD, с этим диагнозом живут более 1,5 млн человек.

Исключение сахарного диабета из списка СЗЗ, кроме эмоциональных, имеет ряд правовых последствий, глубину которых разработчики изменений возможно недооценили. В первую очередь, изменения коснутся прав людей, живущих с диабетом. Вот небольшой список этих последствий:

У местных исполнительных органов снимается прямая обязанность по профилактике и лечению диабета (ст. 12 Кодекса о здоровье).

Граждане могут потерять право на получение медико-социальной помощи (п. 158 ст. 1 Кодекса о здоровье).

Социальная помощь, оказываемая по линии акиматов, соцзащиты и образования, теперь будет под сомнением (Постановление правительства №523).

Наши фонды, которые годами работали в логике «мы имеем право работать по СЗЗ», с введением обновлений в Кодекс теряют эту опору (ст. 16 Кодекса о здоровье).

Даже консультации по планированию семьи для людей с диабетом теперь опциональны, а не обязательны (ст. 79 Кодекса о здоровье).

Лекарства вне закона: ГПП-1 и инсулиновые помпы

Что еще беспокоит в решениях Минздрава, которые они прикрывают подписанным президентом Законом?

В субботу 25 июля Минздрав разослал письмо за № 12-1-1-12/9143-И по всем регионам страны с пометкой «Весьма срочно», в котором не только предложил ввести изменения в Перечень амбулаторного лекарственного обеспечения людей (АЛО), живущих с диабетом, но и судя по комментариям врачей, сразу же стал внедрять предложенные изменения в информационных системах.

В частности, уже к вечеру субботы, предложенные к исключению из АЛО лекарственные средства, стали недоступны к заказу для обеспечения на 2026 год. Так возможно под лозунгом «рационализации» полностью исключена целая группа лекарственных средств, агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1).

Эти препараты применяются в лечении сахарного диабета 2 типа, особенно у пациентов с избыточным весом, высоким сердечно-сосудистым риском или уже перенесёнными осложнениями.

ГПП-1 препараты не просто помогают контролировать уровень глюкозы, они снижают массу тела, регулируют аппетит, уменьшают уровень воспаления и доказанно снижают риск инфарктов, инсультов и сердечно-сосудистой смертности. Именно поэтому международные клинические рекомендации (ADA, EASD, NICE и др.) выводят их на первое место в алгоритмах терапии при СД2 с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Но в Казахстане эти препараты, несмотря на свою эффективность и актуальность, просто исключаются из перечня, без обсуждения с профессиональным сообществом и без оценки рисков для здоровья тысяч пациентов.

Очевидно, что решение принято без обсуждения с пациентским и врачебным сообществом. И это не просто нарушение принципов клинической практики. Это демонстрация отношения чиновников к практикующим врачам и их пациентам.

Минздрав и «подростки». Как нарушается закон?

Также не смотря, но многочисленные письма и обращения, отправленные общественниками в адрес уполномоченного органа, в новом Перечне сохранилась формулировка категории пациентов, для которых предназначен инсулин деглудек.

Между тем такого понятия как «дети подросткового возраста», которую использует Минздрав в нарушении закона о правовых актах, нет ни в одном НПА регламентирует АЛО, нет его как того требует закон и в Кодексе. Это создает возможность Фонду соцмедстрахования оштрафовать любого врача, который выпишет рецепт на этот инсулин, потому что доказать или опровергнуть что пациент был «ребенком подросткового возраста» невозможно.

И хотя к вечеру 29 июля, было сообщено о проведении экстренной формулярной комиссии Минздрава, которая прислушалась к мнению специалистов и изменила формулировку, в среду 30 июля Минздрав все же публикует проект Перечня со старыми формулировками. На момент написания статьи, 31 июля, документальных подтверждений о победе здравого смысла пока не опубликовано.

Сахарный диабет: на чьи плечи ложится бремя лечения

Отдельной историей, которая эмоционально отозвалась у всех присутствовавших на пресс-конференции, стала история 21-летнего Наиля Закиева, молодого человека, живущего много лет с сахарным диабетом 1 типа, и который успешно контролирует свое заболевание с помощью инсулиновой помпы и интегрированной с ней системой непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови.

Ежемесячные расходы на использование технологий составляют более 150 тысяч тенге, а поскольку Наиль является студентом, расходы по поддержанию его здоровья, и здоровья его 20-летней сестры, живущей с этим же диагнозом ложатся тяжким бременем на бюджет его семьи. Это происходит потому, что сегодня в Казахстане дети до 18 лет могут получить от государства расходные материалы для помп. А вот на следующий день после 18-летия уже нет.

Пациенту говорят: «Теперь сам». И это при том, что большая часть хоть и совершеннолетних, но еще юных людей с СД1, студенты, не имеющие стабильного дохода.

И такая ситуация развивается вопреки утвержденному почти три года назад самим же Минздравом, Стандарту оказания эндокринологической помощи.

В нём прямо указано: инсулиновые помпы рекомендованы и взрослым пациентам, и беременным женщинам, и при выраженной лабильности течения заболевания. Почему тогда государство делает вид, что этого стандарта не существует?

Что требуют пациенты и общественные организации

Требования общественников, озвученные на пресс-конференции вполне просты, понятны и логичны, вот что они просят у чиновников:

Чёткой позиции Министерства здравоохранения: остаётся ли сахарный диабет в перечне социально значимых заболеваний или нет? Возврата ГПП-1 в Перечень АЛО на основе мнения врачей и принципов доказательной медицины. Немедленного исполнения Стандарта: обеспечение расходными материалами для инсулиновых помп не только детей, но и взрослых пациентов с СД1.

Почему это важно?

Потому что игнорировать реальность нельзя. Пациенты с диабетом в Казахстане живут не благодаря системе, а вопреки ей. Сейчас они уже не просят – они заявляют о своем праве. Они не умоляют — они апеллируем к Конституции. И если государство хочет по-настоящему быть социальным, быть слышащим, а не только называться таким в статьях законов, оно должно услышать.

Григорий Закатов