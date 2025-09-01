Исторический первый звонок прозвенел в школе №151

В жилом массиве Таскен Каратауского района открылась новая средняя школа №151. Это одно из учебных заведений проекта «Комфортная школа».

Торжественную церемонию посетил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков. Он поздравил учеников, педагогов и родителей с началом учебного года и подчеркнул важность создания современной образовательной среды.

Школа рассчитана на 1500 учеников. Здание площадью более 14 тысяч квадратных метров оснащено современными кабинетами, спортивными залами, библиотекой и просторной столовой. В учреждении предусмотрены условия для инклюзивного образования, а также меры безопасности — видеонаблюдение и охрана.

Габит Сыздыкбеков, аким Шымкента: «Дети делают шаг в новый этап своей жизни. Мы создадим все необходимые условия, чтобы вырастить сильных и достойных граждан».

В школе оборудованы 60 учебных кабинетов, компьютерные классы, мастерские и STEM-лаборатории. Для занятий спортом — три зала и специальные площадки.

Баглан Умбетбаев, руководитель управления образования: «Наша цель — обеспечить всех детей полноценным образованием. Школа рассчитана на 1500 учеников, а с учётом сменности здесь смогут учиться до 3400 детей».

Родители называют открытие школы большим подарком к 1 сентября. Для многих семей этот день стал знаковым.

Даулет Алиаскар, житель Шымкента: «Сегодня мои четверо детей впервые переступили порог новой школы. Это здание отвечает всем современным требованиям и станет настоящим центром знаний для подрастающего поколения».

В рамках проекта «Школы будущего» в Шымкенте продолжается строительство новых объектов. В этом учебном году открыты 11 школ, в следующем планируется ещё 12. Всего в городе новый учебный год начали почти 400 тысяч школьников.