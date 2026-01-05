Ақселеу, Сүйкімді, Нұрана. Как шымкентцы называли своих детей в 2025 году

В Шымкенте назвали самые необычные имена новорождённых и поделились демографической статистикой

Филиал «Правительства для граждан» по городу Шымкент составил рейтинг самых необычных имён новорождённых и поделился любопытной статистикой подведя итоги регистрации актов гражданского состояния.

В 2024 году в Шымкенте зарегистрировали 7 434 брака, и на свет появилось 28 645 малышей, а с начала 2025 года уже зарегистрировано 7 335 браков и 26 713 рождений.

Помимо количественных показателей, в филиале отметили необычные имена, которые родители выбирали для своих детей. Среди мальчиков к концу года выделялись имена Арусұлтан, Ақселеу и Хақназар, среди девочек – Сағым, Сүйкімді и Нұрана.

В настоящее время в числе наиболее популярных мужских имён – Тәуке и Керей, что свидетельствует о возросшем интересе к национальным и историческим именам.

В филиале напомнили, что заявку на получение свидетельства о рождении и регистрацию брака можно подать онлайн.

Заявление на регистрацию брака также можно оформить традиционным способом в РАГСе не позднее, чем за 15 дней до выбранной даты. Торжественную церемонию проводит сотрудник РАГСа.

Для удобства граждан также предоставляется возможность выездной регистрации брака.