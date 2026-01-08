«Сатқындар»: молодёжь Шымкента объявила войну наркорекламе

Молодёжное общественное объединение «Дала Қырандары» провело антинаркотическую акцию «Сатқындар».

В ходе рейдов активисты закрашивали граффити и QR-коды, ведущие на интернет-ресурсы по распространению запрещённых веществ. Инициатива направлена на снижение наркорекламы в городской среде.

Сатқындар — предатели, именно так шымкентские активисты называют тех, кто причастен к распространению наркотиков и оставляет граффити с адресами каналов по продаже запрещённых веществ. Под лозунгом «Нет наркотикам» молодёжь Шымкента ведёт активную борьбу с наркорекламой. Участники движения выявляют надписи и QR-коды и закрашивают их.

Акция «Сатқындар» направлена не только на устранение незаконных граффити, но и на профилактику вовлечения молодёжи в наркобизнес. По словам активистов, подобная реклама, обещающая лёгкий заработок, нередко становится первым шагом к преступной деятельности.

«Мы закрашиваем граффити, которые ведут на каналы по распространению наркотиков и предлагают запрещённую работу. К нам обращаются местные жители, также во время рейдов мы сами находим такие надписи и устраняем их. Мы против наркотиков и призываем всех вместе с ними бороться», — Шухрат Машабаев, участник молодежного движения «Дала Қырандары».

Подобные рейды проводятся дважды в неделю. Сегодня в рядах объединения «Дала Қырандары» в Шымкенте состоят 85 активных молодых людей. В дальнейшем планируется увеличить их число до 200 человек.

«Также у нас есть рейды по выявлению суррогата алкоголя и продажи его несовершеннолетним. Если выявляем факты то также вызываем полицию. И они проводят свои действия. Это очень важно, нужно молодежь привлекать чтобы они занимались полезным делом, чтобы они действовали во благо общества», — Канат Султан, лидер молодежного общественного объединения «Дала Қырандары».

Молодёжное общественное объединение «Дала Қырандары» работает в разных регионах Казахстана уже несколько лет. Активисты работают над популяризацией здорового образа жизни и формированием социальной ответственности у молодёжи.