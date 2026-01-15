В Казахстане издали новый перевод хикметов Яссауи

Поэтический перевод хикметов Ходжи Ахмеда Яссауи получит тираж в Казахстане. К началу года международный литературный коллектив, работающий под псевдонимом «Алишер Аль-Берести», представил подарочную книгу, в которой средневековая тюркская поэзия зазвучала по-новому, не утратив своей глубины и духовной силы.

Над переводом трудились казахстанские специалисты совместно с белорусским поэтом. Читатель получил возможность прикоснуться к наследию Ходжи Ахмеда Ясави так, как его воспринимали слушатели много веков назад.

Ценности общества и духовные идеалы, изложенные в хикметах Ходжи Ахмеда Яссауи, теперь стали доступны и для русскоязычных читателей. Это особый жанр восточной поэзии, в котором творил великий среднеазиатский философ, поэт и проповедник XII века. Представитель коллектива Алексей Купряков отмечает: за рубежом имена Омара Хайяма или Руми знакомы почти каждому образованному человеку. При этом столь же масштабная фигура тюркского мира, Ходжа Ахмед Ясави, остается малоизвестной.

«Омар Хайяма знает практически каждый образованный человек в мире, кого не спроси. А если вы спросите про наследие или просто про личность Ходжа Ахмета Яссауи, то за пределами территории Казахстана, Турции и, наверное, Республики Туркестан в России в остальных местах он практически неизвестен. И причина вот этой недооцененности как раз в том, что нету качественных переводов на международные языки, которые бы передавали не только содержание, но и саму красоту формы, саму литературную эстетику этого языка», — Алексей Купряков, представитель коллектива переводчиков «Алишер Аль-Берести».

Коллектив переводчиков трудился над созданием хикметов на русском языке три года. В этих текстах заложены универсальные ценности которые неизменны через века: скромность, самоотречение, духовный поиск и ответственность человека перед собой и миром. Живое слово Ходжи Ахмеда Ясави способно тронуть читателя независимо от его вероисповедания, национальности и возраста.

«Наше наследие культурное и духовное должно греметь на весь мир, а для этого важен перевод на международные языки — английский, китайский, вот сейчас переводим на русский. Данные хикметы интересны тем, что они воспитывают подрастающее поколение на духовных ценностях нашего прошлого. Эти хикметы ценны не только для казахстанского народа, но также для всех тюрков», — Даниял Бек-Ата, представитель коллектива переводчиков «Алишер Аль-Берести».

Сейчас вышел первый том подарочного издания. Впереди работа над вторым томом, на создание которого также уйдут годы. Первый тираж вышел небольшим, но если будет заинтересованность публики, то его увеличат.