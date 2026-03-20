Ұлттық спорт күні: седьмой день декады Наурызнама

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы министерства культуры и информации РК

20 марта в Казахстане отмечается «Ұлттық спорт күні» – седьмой день общенациональной декады Наурызнама, посвященный национальным видам спорта, силе духа, ловкости и уважению к традициям.

Этот день подчеркивает особую роль национальных игр как важной части культурного наследия и общественной жизни.

«Ұлттық спорт күні» в рамках Наурызнама раскрывается как день, в котором спортивные традиции народа становятся важной частью современного праздничного пространства, объединяя историю, культуру и активное участие общества.

