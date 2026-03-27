Кубок Казахстана по қазақ күресі стартовал в Туркестане

В Туркестане в спортивном комплексе Olympic Center прошло торжественное открытие Кубка Казахстана по қазақ күресі среди взрослых, приуроченного к Наурызу.

В соревнованиях участвуют 369 борцов со всех регионов страны.

С приветственным словом выступили заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, генеральный директор ассоциации Qazaq Kuresi Мейржан Берекетов и директор центра национальных и конных видов спорта Кайрат Пазылбеков.

Ертай Алтаев подчеркнул, что турнир укрепляет статус национального спорта, поддерживает молодых атлетов и способствует популяризации қазақ күресі на международной арене.

Победители получат путевки на Кубок мира.

Соревнования продлятся с 26 по 29 марта, медали будут разыграны в мужских и женских весовых категориях, а также в командных смешанных состязаниях.

Мероприятие поддерживает фонд Sport Qory.