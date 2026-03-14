От ұята к самостоятельности

Начало календарной весны у многих ассоциируется с празднованием 8 Марта. Давний «обряд». Время букетов, подарков, пожеланий… В этом вопросе почти ничего не меняется.

Меняемся мы, женщины. И не в том смысле, что становимся старше, нет. Качественнее меняемся, однозначно.

Каких-то 80 лет назад мечта или задача девушки была максимально конкретная: выйти удачно замуж. За работящего, желательно непьющего, не распускающего руки человека. Остальное — стерпится-слюбится. Мужчин в стране было мало… Семья, дети, работа. Воспевались женская верность, терпение и прощение. О семейных проблемах знал максимально узкий круг людей: сор из избы старались не выносить.

Зато сегодня мечты и жизненные цели наших молодых современниц куда интереснее и разнообразнее. А главное — возможностей для их достижения стало гораздо больше.

Первоочередная задача для девушки — получить качественное образование. Найти перспективную работу, если повезет — построить успешную карьеру. Ну и далее — присмотреться к ипотеке, потенциальному спутнику жизни. А еще увидеть мир.

Стало больше возможностей выглядеть достойно. Я и мои ровесницы прекрасно помним тотальный дефицит всего: от женских колготок, качественного нижнего белья, стильной обуви до приличной косметики и т.д. Помню, как в конце 70-х была шокирована известием, что где-то на Западе стоимость колготок равнозначна стоимости одной поездки в метро… А еще поразил тот факт, что, оказывается, салоны авто даже в странах соцлагеря обшиты дефицитным у нас кримпленом. А джинсы — одежда фермеров…

Сегодня такое изобилие всего, что о дефиците «товаров народного потребления» давным-давно забыли. И слава Богу! Были бы деньги. Теперь обновить весь гардероб — заказать и получить — можно по интернету. Успевай следить за акциями и новинками.

Что мне еще нравится в нашей современной жизни, так это то, что молодые женщины перестали бояться отстаивать свои права, прежде всего — гражданские, имущественные. Умеют видеть и гибко использовать открывшиеся для них возможности для самореализации. Однозначно, они, молодые, счастливее нас.

Жаль тех, кто остается на прежних позициях: просто рожают, покорные, необразованные, зависимые и т.д. И это при том, что государство заинтересовано в повышении нашей правовой грамотности, прилагает усилия к созданию безопасной среды для женщин и девочек. Сейчас в стране активно формируется нулевая терпимость к принуждению к браку, сталкингу и другим формам насилия в отношении женщин. Показательны примеры ответственности за их совершение.

Наряду с этим по-прежнему случаются просто дикие случаи издевательства, насилия над женщинами. Их бьют — они молчат, их унижают — они терпят. Ну почему?! Причин множество, чаще всего — от безысходности, отсутствия поддержки близких, боязни своей непокорностью «опозорить» ближайшую родню.

Лет десять назад на одном мероприятии меня познакомили с одной эффектной деловой женщиной. Четверо детей. Свой бизнес в общепите. Наргиза поразила меня своим обаянием и энергичностью.

Мы продолжили общаться. Постепенно узнала ее поближе. Выяснилась одна печальная подробность: за внешним блеском ее жизни кроется глубокая трагедия. Муж моей новой подруги не то чтобы «ноль», а просто ничтожество. Необразованный грубиян с алкогольной зависимостью, ревнивец и домашний тиран. Спрашиваю ее: «Наргиз, как ты могла выйти замуж за такого?! Где были твои глаза? Зачем надо было рожать от него столько детей? Родила одного и беги!»

Ответ Наргизы был лаконичен, но очень красноречив: «Мой будущий муж был братом моей сокурсницы. Как говорится, молодо-зелено, первая любовь, «розовые очки». Да, острое желание развестись появилось вскоре после свадьбы. Сдерживало несколько моментов. Прежде всего, мои же родные напомнили мне, где мы живем. И потом, я — старшая в семье, за мной подрастали сестренки. Если бы я развелась, то их ни за что не засватали бы в приличные семьи. Моя репутация «разведенки» накрыла бы позором всю семью. Пресловутый уят сыграл в моей истории свою роль…», — рассказала она.

Забегая вперед, скажу, что Наргизе все-таки удалось развестись. Произошло это не сразу, а когда ее сестренки создали свои, надеюсь, счастливые семьи.

Вторая история про Маржан. Этой молодой красивой женщине тоже не повезло с замужеством. Ее украли. Отбиваться было бесполезно… Почти сразу забеременела. С утра до вечера ее гнобила свекровь, придираясь по любому поводу: не так приготовила-подала обед, не так посмотрела, не так постелила, не тому детей научила. И муж частенько «одаривал» кулаками.

Маржан стала потихоньку копить деньги на билет в Астану. Работала мастером по маникюру, всегда бралась за сверхурочное обслуживание, не отказывалась от клиентов. Накопила денег и… сбежала с детьми в Астану! Устроилась на работу в столичный салон красоты. Очень сильно ее поддержала сестра. Как же расцвела Маржан! Дети ходят в отличный детсад, сама на хорошем счету.

Познакомилась с состоятельным мужчиной, который возит ее за границу. Правда, женат… Но она не собирается разрушать его семью, ее все устраивает. Замужем она уже побывала… Зато теперь может постоять и за себя, и за детей.

Иногда с ужасом, а то и с хохотом вспоминает, как лепила лепешки из кизяка, принимала гостей, мыла им галоши, угождала сварливой свекрови и регулярно, словно по расписанию, получала от мужа тумаки…

Современные женщины, причем не только молодые, стали смелее подавать заявления на расторжение брака: так они уходят от домашних тиранов, деспотов, маньяков. И это правильно!

Недавно заместитель начальника департамента полиции г. Шымкента Еркебулан Ережепов на специализированном форуме сообщил, что с начала года в городе зарегистрировано 25 уголовных дел по фактам сталкинга. Четыре из них завершены и направлены в суд. По фактам похищения и принуждения к браку зарегистрировано 19 дел, одно уже передано в суд, остальные находятся в производстве. Эти преступления относятся к категории тяжких, поэтому требуют всестороннего и тщательного расследования.

За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность по ст. 115-1 УК РК: штраф до 200 МРП либо арест до 50 суток. Что касается принуждения к браку, то эта норма закреплена в ст. 125-1. В случае похищения девушки против ее воли предусмотрено наказание от пяти до десяти лет лишения свободы, а если преступление совершено группой лиц — от трех до семи лет.

Сотрудники полиции призывают граждан не замалчивать факты преследования и угроз. Сохраняйте все доказательства преследования, звоните в полицию по номеру 102…

Я не призываю всех униженных женщин, битых мужьями, подавать заявления на развод. Нет. Я призываю мужчин увидеть в своих спутницах жизни полноправную личность, достойную уважения, заботы и доброго к ней отношения.

Напоминаю своим молодым современницам, что они сегодня с полным на то правом могут состояться не только в личной жизни, но и в профессии, бизнесе, политике, науке, культуре, спорте — да в любой сфере!

При этом не надо конкурировать с мужчинами. У них свой путь, у нас — свой. Сохраняйте по возможности семью, растите детей уверенными, любимыми, находите время для своих увлечений. Будьте гибкими, женственными, мудрыми.

И напоследок — пожелание Талибы Бурковецкой, домкома, председателя домкомов, бия жилого массива «Тогус»: «Вы знаете, какое бы ни было время, что в прошлом, что сейчас, все зависит от самой женщины. Если воспитали дурой, то такой и будешь. А надо стремиться быть умной, образованной и внутренне сильной. Такая женщина никогда не опустит руки перед трудностями, никогда не будет ждать помощи от кого-то. Она никогда не ждет подарка от судьбы. А сама стремится учиться и развиваться, делая выводы из ошибок. И идет вперед. Умная, образованная, да еще и житейски-мудрая женщина всегда найдет свой путь. Так было и есть».

Фарида Шарафутдинова