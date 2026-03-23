Родники Туркестана очищают в рамках «Таза Қазақстан»

В День обновления — Наурыз — в Туркестанской области стартовала масштабная экологическая акция «Мөлдір бұлақ» в рамках программы «Таза Қазақстан», инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Мероприятия прошли в Тюлькубасском районе, где очищали родник «Әулие бастау», благоустраивали территорию и высаживали деревья. В акции приняли участие около 1500 человек — аким области Нуралхан Кушеров, представители местных органов власти, волонтеры и активная молодежь.

Родники района являются важным источником питьевой воды и орошаемых земель, а акция направлена на их сохранение и рациональное использование.

«Мөлдір бұлақ» — это не разовое мероприятие, а системная работа по сохранению чистой природы, популяризации национальных ценностей и формированию экологической ответственности у населения.

В дальнейшем планируется очистить около 1500 родников и внедрить цифровые технологии для их учёта.