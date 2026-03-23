Тазару күні: десятый день декады Наурызнама

23 марта в Казахстане отмечается «Тазару күні» – десятый, завершающий день общенациональной декады Наурызнама, посвященный чистоте, бережному отношению к окружающей среде и формированию экологической культуры.

Этот день символизирует не только обновление природы, но и ответственность каждого человека за сохранение чистоты и порядка.

«Тазару күні» завершит декаду Наурызнама как день, в котором идеи обновления и ответственности найдут практическое выражение в конкретных делах, объединяющих общество вокруг ценностей чистоты, заботы о природе и уважения к окружающей среде.