В Шымкенте ведется дезинсекция от комаров и клещей

В Шымкенте идет дезинсекция. Главная цель обезопасить городские парки и скверы от клещей, а вблизи водоемов ведется обработка от комаров. Работы проводятся поэтапно, по специально утвержденному графику.

В настоящее время специалисты проводят необходимые работы в парках и скверах города. По мнению, представителей управления ветеринарии и сельского хозяйства, дезинсекция не несет угрозу здоровью горожан. Рекомендуется относиться с пониманием к проводимым мероприятиям.

Канат Ерболулы, главный специалист городского управления сельского хозяйства и ветеринарии: «При проведении дезинсекции используется препарат «Тиаметринг», он безопасен для людей. Работы стараемся проводить в часы, когда людей мало. При обработке парков и скверов, для людей нет побочных эффектов, может немного пощекотать нос, но серьезного вреда нет».

В Шымкенте 14 парков, 45 скверов и аллей, 37 водоемов. Дезинсекция против клещей началась с 26 марта, а против комаров — 30 марта. На эти цели из городского бюджета выделено 65 миллионов тенге.