В Туркестане обсудили будущее музея «Әзірет Сұлтан»

Редактор Юлия Машковская
Фото акимата Туркестанской области

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева провела встречу с коллективом музей-заповедник «Әзірет Сұлтан», где обсудили развитие музейной сферы.

По ее словам, после конституционных изменений страна вступила в новый этап.

«Обновленный Основной закон стал духовной и правовой опорой, а наша задача — последовательно воплощать его принципы», — отметила она.

Особое внимание уделено роли музеев в укреплении национальной идентичности.

«„Әзірет Сұлтан“ — это важнейший центр исторической памяти и духовной преемственности», — подчеркнула министр.

Также обсуждены вопросы модернизации музейной работы, повышения качества услуг и продвижения культурного наследия.

В ходе поездки Балаева ознакомилась с реставрацией мавзолея мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, отметив, что приоритет — «сохранение памятника и предотвращение его разрушения».

