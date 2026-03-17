В Туркестане прошла акция «Ақ орамал» в честь Шаңырақ күні

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

В Туркестане в честь праздника Шаңырақ күні прошла республиканская акция «Ақ орамал», организованная Советом матерей при Ассамблее народа Казахстана.

«Семья — фундамент общества, а мать — хранительница домашнего очага», — подчеркнула руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Эльмира Жангазиева.

Во время мероприятия невестам и пожилым женщинам повязали белые платки в знак добрых пожеланий и благословения. Культурная программа включала постановку обряда «Шылауыш орау», музыкальные номера и дефиле бабушек в национальных костюмах.

Почетный гражданин Туркестана Шоры Есмолдаев вместе с супругой поделился секретами счастливой семейной жизни и дал напутствие молодежи. В завершение аксакалы вручили молодоженам традиционное благословение — ақ бата.

«Подобные встречи укрепляют преемственность поколений и популяризируют семейные устои», — отметили в пресс-службе акима Туркестанской области.

